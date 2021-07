La BMS lance sa vitrine digitale

La Banque Malienne de Solidarité (BMS) lance sa vitrine digitale pour mieux se rapprocher de sa clientèle. La cérémonie de présentation de cette nouvelle vitrine s’est tenue au siège de DFA Communication le jeudi 8 juillet 2021.

La BMS n’entend pas rester en marge de l’avènement du digital qui n’a laissé aucun secteur indifférent. En effet, elle poursuit sa marche dans le monde numérique, après la mise en place de l’application BMSKibaru, une solution de mobile banking en 2015, la BMS met désormais à la disposition de sa clientèle une vitrine web. Cette rénovation intègre plusieurs outils visant à faciliter la vie au quotidien de ses clients, en leur permettant de rester connectés à la banque à n’importe quel moment. Sur la vitrine, le client accède aux éléments d’information détaillés sur la BMS. Il peut également effectuer des opérations courantes et réaliser un suivi de ses comptes, échanger directement avec un chargé de clientèle, et ceci sans avoir à se déplacer mais seulement à partir d’un ordinateur ou smartphone.

« Dans un environnement où la concurrence n’est qu’à un clic de souris, nous nous inscrivons dans cette dynamique nouvelle celle d’être à la quête permanente de la meilleure réponse à vos besoins » a déclaré le directeur général de la BMS, Alioune Coulibaly lors de cette cérémonie de présentation. Avant de poursuivre que leur vision se consacre au meilleur de l’humain et du digital afin de proposer des produits et services innovants et adaptés à la satisfaction d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Par ailleurs, Monsieur Coulibaly assure que la vitrine digitale est simple, pratique et sécurisée. « Aussi, convaincu de ce que le futur de la banque passe par la digitalisation, la présente cérémonie marque l’amorce d’une digitalisation accrue des services et produits de la BMS SA, condition sine qua non d’une adaptation continue aux besoins évolutifs d’une clientèle toujours plus connectée . » a-t-il ajouté.

Soulignons, la BMS a profité de l’occasion pour effectuer une remise de dons de bâches aux déplacés de site de Nyamana.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

