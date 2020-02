Le 33e sommet de l’Union africaine s’est récemment tenu dans la capitale éthiopienne en présence de plusieurs dirigeants autour du thème “Faire taire les armes”. Un sujet d’actualité qui a permis aux chefs de l’Etat de réaffirmer leur engagement à mettre fin aux conflits qui déchirent le continent. Le président guinéen Alpha Condé, accompagné de son conseiller spécial Mohamed Kagnassy y a pris part.

Il a été question de solidarité africaine et une réponse globale à des défis sécuritaires auxquels les pays ne peuvent plus faire face seuls. Les pays du Sahel ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une force conjointe pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans la région. Sur la question libyenne, l’organisation panafricaine a annoncé une coopération resserrée avec les Nations unies. Les deux institutions souhaitent conduire ensemble la mission d’observation de cessez-le feu, une fois celui-ci établi. La mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union africaine et la Zleca, la zone de libre-échange africaine ont été au cœur des questions abordées par les dirigeants.

Mohamed Kagnassy a pris part à plusieurs réunions sur la sécurité et le développement. Il a salué le thème de ce sommet au motif “qu’en faisant taire les armes, l’on crée par la même occasion les conditions propices pour le développement de l’Afrique”.

Il dit fonder un réel espoir sur ce sommet qui s’est attaqué à la question des conflits qui minent l’Afrique. “C’est un sommet générateur d’espoir pour le futur de l’Afrique”, a-t-il laissé entendre.

Le PDG de la société West Wind SA, expert en développement rural estime que la paix et la stabilité permettront à beaucoup de pays africains, notamment ceux confrontés aux conflits armés d’accroitre leur développement et attirer davantage d’investisseurs. Il soutient que la paix, la stabilité et la prévention des conflits sont liés aux enjeux du développement durable. Ajoutant que la paix et le développement sont indissociables.

22 La Rédaction

Commentaires via Facebook :