20 janvier : Un jour splendide et glorieux pour notre pays

Le 20 janvier est un jour splendide et glorieux pour notre pays. Cette journée de la naissance et de la reconnaissance militaire, est l’occasion idéale d’exprimer aux membres de l’armée malienne, ainsi qu’à leurs familles, notre gratitude pour tout ce qu’ils font chaque jour en défendant les intérêts et la sécurité de notre pays.

Cette année, et en cette journée patriotique, alors que de nombreux militaires sont sur le champ de bataille, il est particulièrement important que nous, en tant que nation, prenions une pause pour rendre hommage à ceux qui ont tant sacrifié pour notre liberté.

Aussi, au fil des années, à mesure que le nombre de nos femmes et hommes mariés en uniforme augmentait et que leurs missions militaires devenaient plus complexes et dispersées, leurs conjoints ont fait d’innombrables sacrifices personnels pour soutenir les Forces armées. Nous devons sûrement apprécier et honorer celles et ceux qui sacrifient tant pour soutenir la mission de leurs conjoints militaires.

En effet, ce 20 janvier, nous célébrons ceux qui ont honoré et ceux qui continuent d’honorer notre pays par la plus haute forme de service – le sacrifice ultime de leur vie pour la défense de la nation par les porteurs d’uniforme de nos forces de défense et de sécurité. Nous nous réunissons pour témoigner dignement notre respect et exprimer notre profonde gratitude pour les sacrifices et les contributions que vous et vos familles faites pour notre pays.

Les Forces armées maliennes (FAMa), responsables de la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali, forment l’institution la plus diversifiée de notre pays – des femmes et des hommes des armées de terre et de l’air, de la garde nationale, de la gendarmerie et de la police militarisée qui représentent tous les coins de notre pays, toutes les nuances ethniques, sociales et politiques, tous forgés en commun un service.

Nous le répétons chaque fois et nous devons encore le répéter aujourd’hui – nos engagements politiques mettent souvent à nu nos désaccords à travers notre pays. Mais l’instinct malien n’a jamais été de trouver l’isolement dans des coins opposés. Nous avons toujours su trouver de la force dans notre credo commun, forger l’unité à partir de notre grande diversité, maintenir cette force et cette unité même quand c’est difficile.

Et à la fin des combats politiques, nous cherchons toujours les moyens de nous rassembler – de nous reconnecter les uns aux autres et avec les principes qui sont plus durables que la politique transitoire – certains de nos meilleurs exemples sont les femmes et les hommes que nous saluons en ce jour dédié aux FAMa.

C’est pour cela que nous devons mobiliser tous les secteurs de la société pour repousser les campagnes d’intoxication contre nos forces de défense et sécurité et travailler avec nos institutions pour prendre des mesures sérieuses afin de mieux équiper, protéger et soutenir moralement nos femmes et hommes en uniforme.

Il faut s’abstenir de donner l’occasion aux adversaires du Mali de continuer à diviser notre pays. Il faut sûrement se garder du piège de la division et de l’abdication et refuser la condescendance et le déni. Notre nation est menacée et nos femmes et hommes en uniformes comptent sur nous, le peuple dans son ensemble – uni et solidaire, pour poursuivre concrètement les efforts de défense et de sécurité. Il est temps de prendre nos responsabilités et placer l’intérêt supérieur du Mali au-dessus de toute autre considération.

Nos forces de défense et de sécurité constituent la colonne vertébrale de notre nation. Alors, ensemble, continuons à soutenir les dignes femmes et hommes qui sont irrésistiblement engagés dans une lutte sans merci pour non seulement défendre l’honneur et l’indépendance de notre patrie, mais aussi pour maintenir les principes de la liberté et de la paix.

Continuons aussi à garder cette confiance sacrée avec nos anciens combattants, engageons-nous avec eux, honorons leur sacrifice et apportons-les soins et assistance dont ils ont besoin. Souvenons-nous également de ceux qui sont tombés au champ d’honneur. Leurs vies étaient plus que précieuses. Le drapeau et l’armée sont indissociables depuis les premiers jours de l’indépendance. Un lien sacré existe entre les deux.

Partout où un soldat malien s’est tenu et a combattu, le Tricolore a toujours été là, guidant la voie à suivre sur le champ de bataille et veillant éternellement sur les vaillants guerriers qui ont donné la dernière mesure de leur dévouement. Notre drapeau ne flotte pas parce que le vent le déplace, mais grâce au dernier souffle de chaque soldat tombé en le protégeant.

Nous nous tenons debout pour le drapeau, nous nous agenouillons pour ceux qui sont tombés au champ d’honneur. Souvenons-nous d’eux en ce jour de commémoration et toujours car nous sommes éternellement redevables à ces braves qui ont donné leur vie en sacrifice pour notre liberté et notre souveraineté. Rendons-les Honneur, Amour et Gratitude.

Que Dieu du pouvoir et de la force continue de veiller sur nos forces de défense et de sécurité, qu’Il bénisse tous ceux qui ont servi notre pays et ceux qui continuent à remplir le devoir sacré de le servir, et qu’Il assiste notre pays dans sa quête pour la paix et la réconciliation.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :