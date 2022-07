Le chef suprême des Armées a demandé aux promus de défendre toutes les valeurs qui caractérisaient les deux pilotes ayant perdu la vie lors du crash du Super Tucano le 07 avril 2020 à Sévaré. Le colonel Assimi Goïta qui a présidé la cérémonie à Koulikoro, a rendu un vibrant hommage à ces pilotes de chasse qui se sont distingués par leur loyauté, leur dévouement et le sacrifice suprême

La cérémonie de sortie des élèves officiers d’active de la 44è promotion de l’école militaire interarmes (Emia) a eu lieu, vendredi dernier, à la place d’armes du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro. L’évènement a été présidé par le président de la Transition, chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition, le colonel Malick Diaw et de plusieurs membres du gouvernement. On notait également la présence de la hiérarchie militaire, des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays, des parents et proches des officiers stagiaires.

Cette promotion compte 68 officiers dont 56 nationaux et 12 étrangers. Sur les 56 officiers maliens, 8 sont des personnels féminins. Au terme de deux années d’intense formation, ces stagiaires ont, par leur courage, acquis les savoirs nécessaires et indispensables de base pour servir dans les Forces armées et de sécurité, comme leaders de contact. Ils ont également atteint un niveau opérationnel «satisfaisant» pour se hisser à hauteur de mission afin de commander une section d’infanterie motorisée en temps de paix, de conflit ou de crise.

La 44è promotion de l’Emia porte le nom de « l’équipage du Super Tucano TZ04C ». Il s’agit du commandant Moussa Maïga et du lieutenant Mamadou Boubacar Traoré décédés suite au crash de l’avion de chasse Super Tucano TZ04C, survenu le 07 avril 2020 à Sévaré alors qu’ils revenaient d’une mission commandée dans la zone de Tombouctou. Selon le commandant de l’Emia, le colonel Joachim Famagan Cissoko, en choisissant comme parrains les membres de l’équipage du Super Tucano TZ04C, le président de la Transition vient encore une fois de plus d’illustrer son engagement à galvaniser les troupes pour le sacrifice ultime.

NOUVELLE POSTURE- Le major de la 44è promotion de la prestigieuse école est notre compatriote le sous-lieutenant Alhousseini Maïga avec une moyenne de 17,22/20. Cette cérémonie a été marquée par la remise des sabres et des épaulettes aux stagiaires. Ces derniers ont également prêté serment devant le drapeau national et le chef suprême des Armées, notamment de servir la patrie avec loyauté, dévouement et honneur.

Pour le chef d’état-major général des Armées, l’évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire exige des Forces armées maliennes d’adopter une nouvelle posture qui leur permettra de couvrir l’ensemble du territoire national et de sécuriser les différentes élections à venir. « C’est dans cet esprit que j’ai décidé de fixer un cap renouvelé aux armées et services tout en réaffirmant, avec force, les principes qui garantissent leur efficacité», a déclaré le général de division Oumar Diarra. Ajoutant que les états-majors et directions de services ont reçu un nouveau contrat opérationnel pour parvenir à ce résultat. L’officier général a réitéré l’engagement des Forces armées et de sécurité à poursuivre les efforts en cours afin d’apporter la paix et la sécurité au peuple malien. Mais aussi à tous «ceux qui vivent parmi nous sur l’ensemble du territoire national même au prix de leurs vies s’il le faut»

Au terme de la cérémonie, le président de la Transition a, devant la presse, félicité les stagiaires pour avoir accompli cette formation initiale dont l’objectif principal est « de les préparer à l’exercice du commandement, conformément à la réalité du terrain ». D’après le colonel Assimi Goïta, aujourd’hui, le terrain est dominé par les opérations offensives terrestres et aériennes contre les groupes terroristes. Donc, a-t-il poursuivi, ces officiers fraichement sortis de l’école auront l’opportunité de mettre en pratique leurs savoir-faire tactique et technique pour la réussite de leur mission. Aussi le chef de l’état a-t-il invité les stagiaires à rester fidèles à leur serment d’officier. Mais aussi d’être à l’écoute des conseils des «aînés» et d’avoir le souci constant des «subordonnés» qui seront désormais le fer de lance de toutes les opérations qu’ils auront à mener sur le théâtre des opérations.

Le chef suprême des Armées a également rendu un vibrant hommage aux deux parrains de la promotion. Avant de demander aux promus de défendre toutes les valeurs qui ont marqué la vie de ces derniers, notamment la loyauté, le dévouement et le sacrifice suprême. Trouvant normale cette performance, le colonel Assimi Goïta s’est, par ailleurs, réjoui du fait que notre compatriote a été le major de la promotion.

En souvenir de la bravoure et du professionnalisme des deux aviateurs militaires disparus, un Super Tucano a survolé la place d’armes de l’Emia de Koulikoro pendant la cérémonie de sortie.

