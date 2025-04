By

À l’ère des conflits asymétriques et de la guerre informationnelle, le Sahel invente une autre manière de faire nation. Grâce à la technologie, au renseignement et à une coordination régionale inédite, la Confédération des États du Sahel esquisse les contours d’une souveraineté africaine autonome, audacieuse et résolument tournée vers l’avenir.

Toute frontière est une fiction, tant qu’elle n’est pas défendue. Et toute souveraineté est un mirage, tant qu’elle n’est pas assurée par ceux qui la proclament. Depuis l’Empire romain jusqu’aux États modernes, les nations ne tiennent que par leur capacité à contrôler l’espace, à maîtriser l’information, et à offrir à leurs peuples une sécurité tangible. Le Sahel, aujourd’hui, en offre une démonstration saisissante.

Le 28 mars 2025, au cœur de la zone tri-frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, les forces de la Confédération des États du Sahel (AES) ont intercepté un véhicule volé, conduit par deux terroristes identifiés. L’opération, rendue possible par un échange précis de renseignements, est la preuve que la guerre moderne ne se gagne plus uniquement sur le terrain, mais dans la maîtrise des flux — d’informations, de déplacements, de signaux faibles.

Ces hommes, habitués à jouer avec la porosité des frontières, ont été pris dans ce filet désormais confédéral que tisse peu à peu l’AES. À leurs côtés, un vaste réseau mafieux semble apparaître en filigrane, confirmant ce que l’on sait depuis longtemps. Au Sahel, la menace n’est pas uniquement idéologique, elle est aussi logistique, économique, criminelle.

Vers un Sahel maître de son ciel et de son avenir

Le lendemain, des drones — ou ce que les communiqués appellent pudiquement « vecteurs aériens » — identifient une colonne de motos armées. Une frappe, ciblée, précise, dans la région de Hourrara. Des dizaines de motos détruites. Une logistique anéantie. Une deuxième frappe, dans le secteur de Fitilli, confirme la méthode : mobilité contre mobilité. Fuite contre anticipation.

La stratégie est donc de détruire les racines logistiques avant que ne germent les branches idéologiques. Ce faisant, l’AES invente une forme de souveraineté opérationnelle que l’Union africaine, et peut-être même l’Union européenne, devront observer de près.

Une révolution silencieuse

Ce que l’on observe ici, c’est plus qu’un simple succès militaire. C’est une révolution silencieuse. Celle d’États longtemps dépendants d’acteurs extérieurs qui, désormais, s’organisent pour défendre leur propre ciel, leur propre sol, et leurs propres intérêts.

À terme, on peut imaginer une agence sahélienne du renseignement, un satellite commun d’observation, une industrie de défense intégrée. Et pourquoi pas, un jour, une université militaire panafricaine, où l’on enseignerait autant la stratégie que l’éthique, la technologie que l’histoire.

L’histoire retiendra peut-être que dans les sables de Gao ou de Hourrara, en mars 2025, un continent a commencé à cesser d’être spectateur de sa propre insécurité.

A.D

Sahel Tribune

