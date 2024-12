« Au Mali, la situation sécuritaire du mois de novembre a été marquée par moins d’attaques directes contre les FAMa », selon le Colonel-major Souleymane Dembélé

A la faveur de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle tenue ce mardi 10 décembre, le directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel-major Souleymane Dembélé a fait le point sur la situation sécuritaire du mois de novembre.

« Le mois de novembre 2024 a été marqué par la combinaison d’actions terrestres et aériennes qui ont permis des manœuvres d’envergures ayant abouti à des résultats probants sur le terrain », a déclaré le directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel-major Souleymane Dembélé. Au cours du mois de novembre, 22 reconnaissances offensives contre les GAT (groupes armés terroristes), cinq attaques directes contre les FAMa, 16 incidents aux engins explosifs non identifiés (EEI), sept attaques contre la population civile, une destruction de pont ont été enregistrés.

Selon le Colonel-major Souleymane Dembélé, cette diminution du nombre d’attaques directes contre les FAMa et l’augmentation des incidents aux EEI par rapport aux mois précédents résultent de la pression exercée sur les groupes armés terroristes (GAT) sur l’ensemble du territoire national. « La situation sécuritaire du mois de novembre 2024 a été marquée par moins d’attaques directes et ou d’embuscades contre les FAMa », a-t-il déclaré. Cette situation résulte à ses yeux par la perte considérable de ressources des GAT qui n’ont fait que poser des EEI, et commettre des exactions sur la population civile.

Le patron de la DIRPA a rassuré que ces activités « lâches et criminelles des GAT n’entameront en rien, la détermination des FAMa d’assurer leurs nobles missions régaliennes, de protection des populations et leurs biens sur toute l’étendue du territoire national malien ».

