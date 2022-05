Elle a permis de neutraliser 17 terroristes et de récupérer 1 PM, 2 carabines, 4 fusils de chasse, 4 Talkie-walkie et 9 motos dans les localités de Dialassagou, Sokura et Ouenkoro

Dans un communiqué, l’Etat major général des Armées annonce que le GTIA 2 de l’opération Kèlètigui a mené du vendredi 20 au jeudi 26 mai 2022, une opération de grande envergure dans les localités de Dialassagou, Sokura et Ouenkoro dans le cercle de Bankass. Cette opération a permis de neutraliser 17 terroristes et de récupérer 1 PM, 2 carabines, 4 fusils de chasse, 4 Talkie-walkie et 9 motos.

Cet exploit du GTIA 2 de l’opération Kèlètigui s’inscrit dans le cadre de sa mission de neutraliser les combattants GAT et détruire leurs sanctuaires identifiés. Les localités citées étaient sous l’emprise des terroristes depuis un moment où ils ont fermé les écoles, saboté les réseaux GSM et entravé les activités économiques des paisibles populations.

Le lieutenant-colonel Mohamed D. Sidibé, commandant GTIA 2 s’est dit conscient des difficultés des populations. Il a demandé aux autorités coutumières de ne pas se soumettre aux intimidations des terroristes en abandonnant leur armée. Selon lui, la réussite des missions FAMa repose sur la bonne information des populations. Le commandant GTIA 2 a fait savoir qu’en plus de combattre les GAT, il a pour mission aussi de recenser les difficultés de ces localités.

A Sokoura, le lieutenant-colonel Sidibé et ses hommes se sont rendus au poste de sécurité pour constater de visu les dégâts causés suite à l’attaque terroriste du 13 octobre 2020. Ils se sont recueillis sur les tombes des victimes de l’attaque.

Les populations étaient très joyeuses de voir leur armée patrouiller dans leurs zones. Elles sont sorties en masse pour encourager et féliciter les FAMa.

