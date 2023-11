Bourem : Le Chef d’Etat-major Général des Armées sur le terrain

Le Chef d’état-major Général des Armées, le Général Oumar DIARRA a effectué le jeudi 16 novembre 2023, une visite de commandement à Bourem. Il était accompagné d’une forte délégation comprenant le Commandant du PCIAT Théâtre EST, le Colonel-major Makan Alassane DIARRA. L’objectif de cette visite du CEMGA dans la 7ème Région Militaire était de présenter ses condoléances suite aux récentes attaques dans la localité de Bourem et de féliciter les hommes pour les efforts consentis lors des combats.

Après la revue de troupe, le CEMGA a été accueilli par le Commandant de la 7ème Région Militaire, le Colonel Abdoul Samba SYLLA pour la présentation de la situation sécuritaire de la localité. Un autre moment fort de cette visite était le repas de corps avec la troupe pour renforcer la cohésion entre les FAMa. Le Général DIARRA a également saisi l’occasion pour aller au cimetière afin de prier pour le repos éternel des illustres disparus.

Le Chef d’état-major Général des Armées, le Général Oumar DIARRA a déclaré que la stratégie des terroristes est de semer la terreur au sein des populations civiles. Selon lui, la stratégie des militaires est de pouvoir mieux mener les missions jusqu’à leurs destinations.

Le CEMGA a noté que la résistance de la troupe a permis de maintenir le dispositif à Bourem. A en croire le Général Oumar DIARRA, si cette localité était tombée, on allait assister encore aux événements malheureux de 2012. Il a salué la promptitude et le professionnalisme des FAMa. Le patron des opérations militaires a rappelé que la guerre n’est pas finie. Et de demander plus de vigilance et de savoir faire dans les opérations. L’armée malienne est à Anéfis depuis un mois, a-t-il indiqué. Le CEMGA a souligné que les FAMa contrôlent la ville de Kidal depuis le 14 novembre 2023. Il dira que cette victoire de L’Armée malienne a été saluée par nos pays amis. Le Général Oumar DIARRA a enfin déclaré que les FAMa continueront à protéger les personnes et leurs biens sur toute l’étendue du territoire.

Le Commandant de la 7ème Région Militaire, le Colonel Abdoul Samba SYLLA s’est dit honoré de cette visite du CEMGA. Selon lui, la présence des hautes autorités au plus près des hommes sur le terrain réconforte le moral de la troupe.

Le Colonel Abdoul Samba SYLLA a affirmé que les populations maliennes font confiance aux FAMa. Il dira aussi que grâce à l’accompagnement de cette population, les FAMa ont pu stopper la progression des terroristes à Bourem. Il a précisé que les hommes ont combattu avec succès le 12 novembre 2023, les terroristes à Bourem.

Le Commandant de la 7ème Région Militaire a précisé que la situation sécuritaire est sous contrôle. Malgré les difficultés du terrain, les jeunes soldats ont accepté de se sacrifier pour la protection des personnes et de leurs biens, dixit le Colonel SYLLA. Avant de signaler que ses hommes sont toujours déterminés après deux ans de déploiement opérationnel. Il a affirmé que la collaboration entre les populations locales et les FAMa est bonne. Le Commandant de la 7ème Région Militaire a également indiqué que les populations de Bourem sont massivement sorties le mercredi 15 novembre 2023, pour faire une caravane de soutien aux FAMa. Des journées culturelles ont été initiées le lundi 13 novembre 2023, pour magnifier leur reconnaissance à l’Armée malienne.

Parlant de la prise de Kidal par les FAMa, le Colonel Abdoul Samba SYLLA a conseillé à ses hommes de doubler de vigilance dans les postes respectifs. Selon lui, Kidal est une ville du Mali. Il a noté que nous avons des frères à Kidal qui n’ont jamais accepté de suivre les terroristes. Et de souligner que les frères qui ont quitté les lieux sous contrainte sont les bienvenus dans la famille.

ADJ Alou Kola TRAORE

Source: https://www.fama.ml/

