Offert par le Président de la Transition, le Général d’Armée, Assimi GOÏTA, les Studios Radio et Web TV des Forces Armées Maliennes (FAMa) ont été inaugurés, le samedi 18 janvier 2025, par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA. La cérémonie d’inauguration a enregistré la présence du ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Alhamdou Ag ILYÈNE, du Chef d’État-major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA, ainsi que des Chefs d’États-majors et Directeurs de Services.

L’ouverture de cette chaîne audiovisuelle donnera non seulement plus de visibilité et de lisibilité aux actions des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) mais aussi, elle rapprochera davantage la population à son Armée à travers une communication limpide.

Ces studios, Radio et Web TV sont la volonté des plus hautes autorités du pays afin de freiner les intox et les mauvaises informations que jadis l’ennemi se servait pour saper le moral de la troupe à travers la population. Ils permettront à la population malienne d’être au cœur des véhémences que font les FAMa au quotidien dans la défense de l’intégrité territoriale et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette réalisation est le témoignage parfait des autorités du pays d’assurer la quiétude des paisibles citoyens en ayant des informations certaines et rapides sur les opérations des Forces Armées Maliennes sur l’ensemble du territoire.

Dans son intervention, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée, Sadio CAMARA a indiqué que cette initiative est la volonté du Président de la Transition pour renforcer la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Selon lui, il s’agit de garantir auprès de l’opinion nationale et internationale la diffusion des informations claires et du coup briser le monopole de la communication des anciennes puissances coloniales. «Si l’histoire de la chasse, doit toujours être racontée par le chasseur, le lion sera toujours le mauvais perdant», a-t-il souligné

Pour le MDAC, dire la vérité sur le déroulement des opérations des Forces Armées Maliennes (FAMa) est un devoir des plus hautes autorités du pays. Le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA a également rassuré que ces studios de communication seront utilisés au bénéfice des FAMa pour la gloire du Mali et des Maliens. Enfin, le Patron de la Défense et de la Sécurité a invité la population malienne à écouter le Web TV et la Radio FAMa pour soutenir l’Armée.

Pour sa part, le Communicateur traditionnel Bourama SOUMANO a salué l’initiative et exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour les multiples efforts au profit du Mali. Car, ajoute-t-il rien n’est de trop pour son pays. Il a espéré que l’ouverture de la Radio FM et du Web TV FAMa renforcera la communication et le rapprochement entre l’Armée et sa population.

Cette initiative est venue au moment opportun, car elle permettra à l’Armée de lutter efficacement contre les actions visant à déstabiliser notre pays et saper le moral des braves Soldats.

Cal Jacques DIARRA

Source: DIRPA

