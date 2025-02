Coopération sécuritaire : La Gendarmerie malienne au contact de l’expérience marocaine.

Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Général de Brigade Moussa Toumani KONÉ a séjourné au Royaume du Maroc, du 28 janvier au 1er février 2025.

Cette visite balise l’axe de coopération entre les gendarmeries des deux Etats qui, entretiennent des relations d’amitié et de coopération séculaires. Elle témoigne aussi le dynamisme du partenariat enclenché par les plus hautes autorités de la République en vue de renforcer le dispositif de sécurisation des populations et des biens.

Le Royaume du Maroc est l’un des pionniers en Afrique en matière de lutte contre le terroriste et le radicalisme religieux.

Grâce à cet engagement, le Royaume chérifien a acquis de solides expériences en matière de la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic illicite, le radicalisme religieux et autres menaces.

Cette visite du Général KONE à la Gendarmerie Royale, la première du genre, a été très riche en évènements. Elle augure des lueurs d’espoir et ouvre de nouvelles perspectives dans la lutte commune contre les forces obscurantistes.

Le Directeur Général a effectué une série de visites et d’entretiens au cours de son séjour. Il a d’abord eu une séance de travail avec le Commandement à l’Etat-major de la Gendarmerie Royale en présence de l’Attaché de Défense auprès de l’Ambassade du Mali au Maroc, le Colonel-major Rabah Abdel Kader COULIBALY.

Il s’est ensuite rendu à l’Institut Criminalistique de la Gendarmerie Royale (ICGR). Ce service dispose de personnel qualifié, des laboratoires bien équipés et des équipements modernes pour les différentes expertises dans les domaines de la Police technique et scientifique.

La délégation a visité successivement le Service Cynotechnique, le Centre d’Instruction/Groupement de Sécurité et d’Intervention (CI/GSI) à Benslimane, le Centre de Formation de la Gendarmerie Royale (CFGR), et le Centre de Formation et de Perfectionnement des Motocyclistes avant de se rendre à l’Ecole Royale des Officiers de Gendarmerie (EROG) à Casablanca.

Sur place, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale a été accueilli par le Directeur de l’Ecole, le Général de Division, Mounirou YAZIDI.

Cette prestigieuse École assure la formation continue des Officiers de Gendarmerie. Elle organise les stages d’Application, de Cours des Capitaines, de Cours de Perfectionnement et de Cours des Officiers Supérieurs. A titre illustratif, plusieurs Officiers de la Gendarmerie malienne ont bénéficié de ces différents stages.

A l,EROG, une équipe des officiers stagiaires du Cours d’Application parmi laquelle se trouvait le Lieutenant Falaye DEMBÉLÉ du Mali, a exposé un thème sur la lutte des Forces de Sécurité face aux menaces asymétriques.

La délégation s’est imprégnée attentivement du contenu de quelques installations de l’Ecole dont le Stand de tir, la Brigade type, la salle E-learning réalisée pour des besoins pédagogiques. Elle est équipée d’ordinateurs avec des logiciels d’Applications-métiers Gendarmerie, connectés à un réseau intranet.

Le Musée de l’Ecole a été aussi visité suivie de la signature du livre d’or par le Général Moussa Toumani KONE. Au pas de charge, le responsable militaire a aussi rencontré les officiers de la Gendarmerie nationale du Mali en stage au sein de l’EROG. Il leur a rappelé les valeurs de la discipline, l’assiduité et le respect des us et coutumes du pays hôte.

La délégation malienne a de même fait un tour au Pôle Ecologiste de Bouskoura. C’est une entité regroupant la Brigade de l’environnement, la Brigade équestre et la Brigade cynophile. Ce pôle d’Unités intervient principalement dans la sécurité des forêts en vue de préserver les ressources forestières. Sa mission est de protéger la nature tout en luttant contre les nuisances écologiques et en réprimant les infractions environnementales.

Avant de regagner Bamako, le responsable de la Gendarmerie nationale a effectué une visite touristique à la Mosquée Roi Hassan II.

Pour ce séjour au Maroc, le Général de Brigade Moussa Toumani KONE était accompagné de trois de ses proches collaborateurs.

Section Com-DGGN

