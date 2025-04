Destruction du drone des FAMa: les femmes dénoncent l’ingratitude de l’Algérie

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone de l’Armée malienne a été détruit par les forces algériennes. Ce geste, interprété comme une violation de la souveraineté du Mali, suscite une onde de choc dans l’opinion publique, renforçant davantage l’élan patriotique de la nation entière. Le Mali, en pleine recomposition politique et sécuritaire, y voit une provocation de plus.

C’est dans ce climat de colère et de vigilance accrue que des centaines de femmes patriotes maliennes se sont réunies le 15 avril 2025 au CNDIFE à Bamako, pour exprimer leur solidarité indéfectible envers les Forces Armées Maliennes (FAMa) et dénoncer ce qu’elles qualifient d’agression directe.

Ce rassemblement a marqué un tournant dans l’engagement citoyen face aux menaces extérieures. Anciennes parlementaires, ministres, représentantes religieuses, leaders d’associations musulmanes, chrétiennes, de personnes handicapées… toutes unies dans une même déclaration : le Mali ne pliera pas face à l’adversité.

Dans une déclaration lue en bamanankan par Mme Maïga Sina Damba, et en français par Mme Doumbia Mama Kouyaté, les femmes du Mali ont tenu à rappeler le long combat de la nation pour son indépendance et sa dignité. Elles ont dénoncé l’hypocrisie de certaines puissances qui refusent d’accepter les choix souverains des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), préférant alimenter l’instabilité pour préserver leurs intérêts.

« L’Algérie a été ingrate envers le Mali. Nous avons été une arrière-base dans sa lutte pour la libération. Aujourd’hui, elle abat notre drone sur notre territoire ! », a dénoncé une intervenante.

L’unité nationale, un rempart contre l’agression

Dans un climat où le sentiment anti-algérien se développe, les leaders féminins ont appelé à l’unité nationale et à un appui massif aux FAMa. Pour elles, ce n’est pas seulement un drone qui a été visé, mais tout un symbole de souveraineté et de résilience.

« Cet acte ne peut rester impuni. Notre souveraineté est entre nos mains », a martelé Mme Maïga Sina Damba, figure politique et militante du REFAMP-Mali.

La multiplication des témoignages de mères de soldats et de femmes engagées dans la vie publique a donné à cette journée une profondeur humaine poignante, renforçant l’idée que la paix ne peut être obtenue sans une mobilisation de tous les segments de la société.

« L’Algérie n’est pas reconnaissante », ont scandé plusieurs voix lors du meeting, rappelant l’engagement du Mali dans les luttes anticoloniales de la région.

Un réveil patriotique et une perspective d’espoir

La destruction du drone malien, bien que grave, renforce paradoxalement la cohésion autour des institutions de la transition et de l’armée, perçue comme un pilier essentiel de la nouvelle souveraineté malienne. Le meeting du 15 avril restera dans les annales comme un acte de résistance symbolique : celui de femmes debout, prêtes à faire front, et décidées à construire un avenir de paix, sans compromission.

Le Mali, dans sa quête d’équilibre entre fermeté et diplomatie, devra naviguer habilement dans ces eaux troublées. Une chose est sûre : le peuple malien, dans sa diversité et son courage, est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. « Ensemble nous pouvons, ensemble nous réussirons », a conclu Mme Maïga Sina Damba, résumant en une phrase l’état d’esprit qui anime désormais une partie grandissante du pays.

Par Abdoulaye OUATTARA

