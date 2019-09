Le général de brigade Cheick Fanta Mady Dembélé a été relevé de la direction de l’Ecole de maintien de la paix. Passionné pour sa mission, celui qui avait quitté le Système des Nations-Unies pour son pays et cette mission, laisse des résultats appréciés des partenaires.

Grâce à ce jeune officier supérieur, universitaire, l’Ecole de maintien de la Paix, Alioune Blondin Bèye (EMP-ABB) s’est réconciliée avec ses partenaires et a ouvert de nouveaux modules de formation.

La bonne tenue de l’établissement a incité ses partenaires à augmenter leur apport à l’établissement pour l’année prochaine. Ainsi, on peut citer le Canada, qui, à travers son ambassadeur en fin de mission, a décidé de soutenir des actions et de revoir à la hausse son apport.

Le Canada n’est pas le seul. L’EMP-ABB a bouclé son budget 2020 à 150 000 Euros, soit près de 100 millions de F CFA. A Cela, il faut ajouter les annonces, les promesses et les autres apports des partenaires.

Ainsi, l’Allemagne, en plus de ce qu’il apporte, a décidé d’allouer un financement additionnel, sur 3 ans, de 250 millions F CFA (379 000 Euros). Le Japon, quant à lui, apportera, selon ses engagements, et pour cette année, une contribution supplémentaire d’1 milliard et demi (280 000 USD) pour l’achat de véhicules. Ces véhicules ont du reste été déjà commandés au niveau de CFAO-motors et seront bientôt livrés. En plus de cela, l’Empire du Soleil Levant promet 123 000 USD (60 millions F CFA) pour la formation des Fama, 3 millions de dollars US pour des cours et la rénovation des bâtiments. A cela on peut ajouter la contribution du pays de sa Gracieuse majesté, le Royaume-Uni, qui annonce, pas moins de 35 000 euros de financement additionnel.

Pour tous ces partenaires, c’est grâce au général Cheick Fanta Mady Dembélé qu’ils s’engagent à ce niveau. “Il rassure, il a une vision pour l’institution et avait une gestion transparente“.

Le tout est de savoir que sera l’’EMP-ABB après lui.

Alexis Kalambry

Commentaires via Facebook :