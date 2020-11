Équipements militaires : Bientôt un hélicoptère MI 35 pour les FAMa

A peine installées, les nouvelles autorités de la Transition prennent à bras le corps la question de l’équipement des Forces armées maliennes. Un hélicoptère MI 35 est incessamment attendu à la Base 101 de Sénou.

Dans la guerre asymétrique imposée à notre pays par les terroristes, la dotation des FAMa en vecteur aérien efficace est le pari engagé par les autorités de la Transition. Depuis leur arrivée, elles ont mis en œuvre, à travers le ministère de la Défense et des Anciens combattants, le dénouement de l’achat de l’hélicoptère MI 35. Ce processus avait été lancé sous IBK, à travers la commande de 4 hélicoptères avec une société russe. L’argent de 3 avions avait été réglé et il en restait pour le quatrième, estimé à 9 milliards de F CFA. Malgré la situation économique difficile, tout a été mis en œuvre pour décaisser l’argent nécessaire afin de faire face à cette priorité.

Le paiement pour le quatrième hélicoptère est en cours. Le règlement de la facture est d’ailleurs très avancé. Le dernier acompte sera payé au plus tard en mi novembre. Selon des informations proches du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le ministre, le colonel-Major Sadio Camara a privilégié cette année, en guise d’achat d’équipements militaires, les armements (munitions, fusils, hélicoptères, équipements roulants, etc.). Les tenues, gilets pare balle et autres accessoires ne sont plus partie des urgences.

Les accessoires militaires oui, mais les matériels de guerre d’abord, tel semble être le credo des autorités militaires dans la lutte contre les djihadistes. Il ne peut en être autrement puisque la plupart de ces responsables militaires qui dirigent la Transition sont des hommes de terrain qui connaissent les vraies préoccupations de nos militaires. Ils savent pertinemment quels équipements la troupe a besoin sur le théâtre des opérations. C’est pourquoi ils ont vu la nécessité de dépenser l’argent dans les matériels qui s’avèrent indispensables dans le face à face contre l’ennemi.

A. Dicko

