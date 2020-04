Improviser des engins explosifs pour faire plus de mal, tel est l’objectif des ennemis de la paix au Mali et dans la sous région. Dans le but de renforcer la capacité de l’Armée malienne au déminage, le Service de lutte anti-mines des Nations Unies (UNMAS) a offert un centre de formation équipé pour munitions à la Direction du matériel des hydrocarbures et des transports des Armées (DMHTA). C’était ce jeudi, 23 avril 2020 à Kati.

Ce centre est composé de 12 salles dont un bureau de secrétariat, quatre blocs, un atelier de maintenance, un magasin d’armement, une soute à munition, entre autres. La cérémonie était présidée par le général de brigade Moustapha Drabo, Directeur dudit service.

Ce nouveau centre est ouvert à tous les services susceptibles d’utiliser des armes. Il permet de combler le déficit en formation du personnel militaire et paramilitaire dans le domaine sensible des munitions. Selon le Directeur du matériel des hydrocarbures et des transports des Armées, la construction de ce centre découle de la volonté du haut commandement de doter les Forces Armées et de Sécurité d’une structure capable de former le personnel chargé de l’entretien des munitions. Faut-il le rappeler, les Engins Explosifs Improvisés (EEI) font beaucoup plus de victimes dans ces derniers temps au Mali. Pas pus loin que la semaine dernière un véhicule blindé des FAMa a heurté un EEI, faisant 12 blessés.

