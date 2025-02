Focus : Un de plus

En voici un autre terroriste neutralisé, a-t-on appris ce samedi 15 février de source gouvernementale (voir Essor). À Kidal, précisément dans le secteur de Taglit et Abanco sur la route de Tessalit au Nord de Aguelhoc, les Fama ont neutralisé quatre terroristes dont le nommé Bnou Ag M’Bayarach, un chef terroriste local.

Le terroriste Bnou AG M’Bayarach a été neutralisé par les Forces armées maliennes (FAMa), opérant sur la base de renseignements recoupés, avant d’en faire l’annonce.

C’est ainsi, précise la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), que le vendredi 14 février 2025, ce chef terroriste et son groupe, longtemps recherchés ont été pris au piège des Fama. Ce gus et ses compagnons sont identifiés comme étant les auteurs de la tentative de survol de l’aéroport de Tessalit le 11 février 2025 ainsi que des abus de restrictions et de rackets sur les commerçants et les transporteurs dans la zone. Selon la Dirpa, les FAMa ont également mis la main sur un lot d’équipements de communication et des matériels rentrant dans la fabrication d’engins explosifs improvises (EEI). Dans le communiqué on peut lire que «le véhicule ayant servi à l’opération de la tentative de survol de l’aéroport de Tessalit a été localisé, retrouvé et détruit». Il est dit qu’en dehors de ce chef, trois autres suspects sont également interpellés dans la mine d’or de Abanco à 55 km au Nord de Aguelhoc. S’y ajoutent deux mineurs de 15 et 18 ans, ramassés en rase campagne sans aucune pièce d’identité. Ils ont été remis à la prévôté.

Ces faits ultimes prouvent à dessein pour ceux qui se laisseraient encore tenter par le doute que les Fama maintiennent leur rythme en termes d’avancées et de neutralisation des ennemis de la République et des populations. Ce qui est d’autant plus vrai qu’aucun des groupes terroristes n’est plus capable d’action d’éclat comme autrefois pour surprendre et frapper. Les vecteurs aériens et le renseignement militaire fonctionnent très bien et permettent une sécurisation accrue du territoire natiobal. Côté Tinzaouatène, malgré le mur frontalier dressé entre nous et l’Algérie par les autorités algériennes n’est que la résultante d’une défaite algérienne et de ses suppôts sataniques. Mais comme annoncé par le Général d’armée Assimi Goïta, le Mali se montrera impitoyable envers tout élément terroriste radicalisé ou subversif et ne tolérerait plus des incursions ou des infiltrations sur son territoire.

La Rédaction

