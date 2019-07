Le Front pour la sauvegarde la Démocratie (FSD) « exige du chef de l’Etat, chef suprême des Armées, de fournir toutes les explications et éclairages sur les contrats d’équipements et de matériels militaires ». Il l’a fait savoir à travers un communiqué en date du 18 juillet. Cela suite aux propos tenus le 12 juillet en France par le député Karim Kéïta sur les avions militaires.

-Maliweb.net- La polémique autour des avions militaires ne s’estompe pas. Dans un communiqué, le Front pour la sauvegarde de la Démocratie (FSD), un des regroupements des partis politiques de l’opposition, rappelle que le député Karim Kéïta a déclaré lors d’un colloque en France que les hélicoptères Puma achetés par le Mali « ne peuvent plus voler, ça marchait au début mais vraisemblablement on a un problème d’entretien depuis l’achat, je me demande si, on n’a pas été floué à l’achat ».

Selon les frontistes, le président de la Commission défense de l’Assemblée nationale confirme les propos du Chef de l’Etat, qui a révélé dans les colonnes de « Jeune Afrique » en date du 30 juin au 6 juillet 2019 que les avions achetés, en occurrence les « deux hélicoptères PUMA, sont cloués au sol faute de maintenance appropriée ». Le FSD rappelle à ce niveau que le président de la République a oublié de préciser que « les deux Super Tucano achetés ne sont également pas opérationnels faute de viseurs ». Une révélation qui ne manquera sans doute pas d’alimenter des débats dans les prochains jours.

Selon Soumaïla Cissé et ses amis, que le Mali ait été floué ne semble faire l’objet d’aucun doute. Cependant, ils estiment ne pas comprendre que « ceux qui ont initié les procédures d’achats et qui ont la charge de défendre les intérêts de la nation, annoncent de façon aussi désinvolte que les équipements de l’armée en temps de guerre, ont été compromis, demande plus d’explications devant la nation ».

Tout en rappelant les scandales qui ont émaillés l’achat des équipements militaires, le FSD « exige du chef suprême des Armées, de fournir toutes les explications et éclairages sur les contrats d’équipements et de matériels militaires ». Cela non sans avoir ironisé que l’avion du Chef de l’Etat n’est jamais cloué au sol pour des questions de maintenance. Le FSD exige également « la mise en place d’une commission nationale, indépendante d’enquête, sur les contrats militaires conclus dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire ».

Avant de terminer, les frontistes réaffirment leur appel à un large rassemblement pour défendre la tenue d’un dialogue national inclusif sincère et fécond avec toutes les forces vives de la nation. « Mais pas celui dont les couleurs, le contenu et les résultats ont été déjà insinués dans la scandaleuse interview de IBK dans le journal Jeune Afrique », conclut le communiqué.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :