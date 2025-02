Kewale People : Le Général Sadio Camara désigné Personnalité de 2024 !

Tout choix porte à interprétations ou discussions certes, mais celui de Kéwalé People pour “sa” Personnalité de l’année 2024 au Mali fera moins de bruit tant l’Homme couronné fait l’unanimité aussi bien dans son personnage que dans l’action publique quotidienne. Il s’agit du général de corps d’armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants, un des éléments clés des cinq (+1) généraux au centre la Transition malienne. Arguments !

Major de sa promotion

Né le 22 mars 1979 à Kati, Sadio est diplômé de l’Ecole militaire inter armes de Koulikoro (Emia), major de sa promotion, avant de regagner le Grand Nord aux côtés du général El Hadj Gamou jusqu’en 2012. Ainsi, des montagnes de Tagargar aux vastes étendus de sable de Ménaka en passant par Gao et Anéfis et Kidal dans l’Adrar des Ifoghas, Sadio Camara a des hauts faits d’arme qui lui valent l’admiration et le respect des hommes de troupes et des officiers.

Encadreur chevronné de la garde nationale, il est apprécié par tous ses frères d’armes pour sa rigueur et son sérieux.

Acteur majeur lors du putsch du 18 août 2020, il est nommé ministre de la Défense et des Anciens combattants dans les gouvernements successifs d’octobre 2020 à nos jours.

Au moment du coup d’État de 2020, il était à la tête du Prytanée militaire de Kati, et recevait une formation militaire en Russie. Au Prytanée militaire où Sadio Camara était donc Directeur, sa fille a fait deux fois le concours d’entrée sans succès. C’est dire à quel point son honnêteté et son sens de la responsabilité.

D’une démarche gaillarde, le pas rassurant, le visage plein d’assurance, l’enfant de Kati dégage une sérénité déconcertante. Ce, malgré sa timidité et sa discrétion qui cachent mal officier de poigne. Son mérite reconnu lui a valu la promotion au grade de général de corps d’armée, le 16 octobre 2024.

Le bienfondé d’un choix

L’élection du général Sadio Camara, comme la personnalité la plus influente de l’année par le Magazine Kéwalé People, se justifie par plusieurs hauts faits qui font de lui le lauréat parfait. Ce choix a été acté par les avis éclairés de 15 journaux de la place, des influenceurs et des observateurs avertis. Ce plébiscite s’explique par le fait que le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Camara est l’homme qui a redonné à l’armée ses lettres de noblesse. En l’espace de quelques années, les FAMa sont en effet passées du statut d’une armée résignée à un outil de défense redoutable, résolument engagé dans la traque des groupes armés terroristes.

Le général Sadio Camara a vite compris qu’il faille changer de paradigme et réorganiser l’armée pour l’adapter aux besoins de défense et de sécurité du territoire national. Achat d’aéronefs et de drones performants, acquisition de blindés et autres matériels militaires de dernière génération, réarmement moral des troupes ont permis de mettre en déroute les terroristes et leurs sponsors. Résultat : la peur a littéralement changé de camp. L’armée à l’offensive, les hordes terroristes en débandade, le ministre de la Défense est plus que jamais engagé.

Les Maliens ont plus que jamais foi en leur outil de défense grâce aux efforts des plus hautes autorités, mais surtout la clairvoyance du général Sadio Camara. La libération de Kidal, alors sous le joug des rebelles en novembre 2023 et la bataille de Tinzawaten sont autant de preuves que rien ne saurait résister à cette machine de guerre sous les commandes du ministre de la Défense.

Source de fierté

Plus que la valse des infrastructures militaires à San, Bougouni, Diéma, Koutiala et la construction du futur Hôpital militaire du Mali, une véritable référence dans la sous-région ,voire sur le continent, ainsi que la construction d’un monument pour saluer la bravoure des blessés de guerre, la redynamisation de l’Ecole de guerre, le recrutement et la formation de milliers de soldats, la signature de partenariats stratégiques avec plusieurs puissances mondiales, ce sont les vecteurs de dernière génération acquises pour le compte de l’armée sous l’impulsion et le leadership de Sadio Camara qui font merveille.

Tenez : Avions de chasse de type L-39 et Su-25, Super Tucano, hélicoptères d’attaque de type Mi-24P, Mi-35 et Mi-24, hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, avions de transport tactique de type “Airbus Casa 295”, Mi-171, le premier Casa, radars de surveillance et systèmes de défense anti-aérienne, drones Akinci, avions de chasse de type “Sukhoi-25” d’attaque, pilotes de type “Albatros L-39”, hélicoptères de manœuvre de type “Mi-8”, drones de type TB2, la liste n’est pas exhaustive, sont autant de vecteurs aériens et autres logistiques de défense et de sécurité acquis par et pour le compte de l’armée malienne sous la houlette du général de corps d’armée Sadio Camara. L’une des dernières réceptions en date de matériels et/ou d’équipements militaires est du mardi 26 novembre 2024. Parmi eux, on retrouve le drone de combat Akinci, une prouesse technologique de l’entreprise turque Baykar. Ce drone d’une envergure impressionnante dispose de deux moteurs turbopropulseurs qui lui permettent d’atteindre une altitude de 11 km et une vitesse maximale de 400 km/h.

Avec une autonomie pouvant atteindre 24 heures selon la configuration, l’Akinci est capable de transporter jusqu’à 1500 kg de bombes de précision. Équipé de boules optroniques de haute précision, cet appareil peut opérer de jour comme de nuit, offrant une couverture totale du territoire national.

Plus loin, plusieurs avions de chasse de type L39 Albatros et Sukhoï 25 surnommé bombardier stratégique ont été remis officiellement par le président de la Transition, le général d’Assimi Goïta au chef d’état-major de l’Armée de l’Air. C’était le mardi 9 août 2022 à l’aéroport international “Modibo Kéita-Sénou” de Bamako.

L’Armée de l’Air voit ainsi sa capacité de reconnaissance et d’attaque renforcée avec les avions de chasse de type L-39 et Su-25 qui viennent s’ajouter aux Super Tucano et autres appareils déjà en dotation. Sans compter les hélicoptères d’attaque de type Mi-24P qui s’ajoutent aux Mi-35 et Mi-24 déjà livrés. La mobilité des FAMa est également renforcée avec les hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que le 2e avion de transport tactique de type “Airbus Casa 295” qui complètent ainsi les Mi-171, le premier Casa et les autres moyens de transport existants.

Autre repère : le jeudi 19 janvier 2023, toujours au Pavillon présidentiel de l’Aéroport international/Président Modibo Kéïta, le général d’armée Assimi Goïta a procédé à la cérémonie officielle d’aéronefs militaires. Composés des avions de chasse de type “Sukhoi-25” d’attaque, d’entrainement avancé de pilotes de type “Albatros L-39” et d’hélicoptères de manœuvre de type “Mi-8”, ces engins sont de la dernière génération. Parlant des capacités offensives et défensives de ces aéronefs, le Sukhoi-25 est un avion de chasse, d’attaque au sol et de lutte antichars de par sa conception. D’une grande robustesse et d’une grande efficacité, il peut aussi effectuer des missions de bombardement, d’appui feu et de reconnaissance armée.

Quant à l’Albatros L-39, c’est un avion d’attaque léger air-air et air-sol conçu pour les missions de surveillance frontalière, d’appui feu, de bombardement et de reconnaissance armée.

En ce qui concerne le Mi-8, c’est un hélicoptère de manœuvre tactique qui est destiné à l’appui mouvement des troupes au sol et éventuellement leur appui-feu sur le terrain. Il est aussi conçu pour les missions de transport de troupes et de matériels, d’Evasan, de largage, de recherche et de sauvetage. Enfin, il faut noter en bonne place cette énième cérémonie de remise de (5) nouveaux drones de type TB2, le jeudi 4 janvier 2024, au pavillon présidentiel de l’Aéroport international/Président Modibo Kéita-Sénou.

Une fois encore, le Mali démontre qu’il est prêt à relever tous les défis pour garantir la paix et la sécurité de son peuple.

Source de fierté pour les Maliens, la défense est l’une des plus grandes réussites de la Transition. Sous son magistère, l’Armée malienne, qui a soufflé ses 64 bougies, le 20 janvier dernier, est devenue une fierté nationale et sous-régionale. Grâce à Sadio Camara.

Kéwalé People a vu juste !

El Hadj A.B. HAIDARA

