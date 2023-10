Mali : l’Armée décide de reprendre les camps de la Minusma

Les Forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à poursuivre leur mission régalienne de garantir l’intégralité territoriale et de protéger les personnes et leurs biens, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, a rappelé les services de communication de l’armée ce jeudi 12 octobre 2023, dans une note largement relayée sur les réseaux sociaux.

« Conformément au calendrier fixé, les FAMa continuent leur progression pour reprendre possession des entreprises de la Minusma », annonce le communiqué. Dans cette dynamique offensive, les Forces armées maliennes rassurent que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des populations et réaffirment leur engagement envers la protection des droits humains.<>, soulignez le texte.

Par la même occasion, la haute hiérarchie militaire, souligne que les opérations actuelles des FAMa ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne. C’est pourquoi, les forces de défense et de sécurité Invitent tous les concitoyens à plus de vigilance et à la sérénité.

Il faut rappeler la rétrocession à l’armée nationale de toutes les entreprises libérées par la force onusienne s’inscrire dans le cadre de la mise en de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations-unies du 30 juin dernier, mettant fin au mandat de la Minusma. Les casques bleus de l’Onu devraient quitter le Mali au plus tard le 31 décembre prochain.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :