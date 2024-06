Durant le mois écoulé, les Forces armées maliennes (FAMa) ont maintenu la pression sur les Groupes armés terroristes (GAT) qui ont multiplié les attaques complexes (tirs d’obus et véhicules kamikazes), les exactions contre la population dans plusieurs localités civiles du paie. Toutefois, la détermination farouche et le professionnalisme de nos militaires ont permis d’opposer une réplique coordonnée et à la dimension des menaces.

Ainsi, la période de référence a été marquée par 12 attaques directes avec des embuscades, sept incidents d’Engins explosifs improvisés (EEI).

Les opérations ont permis aux FAMa la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes dont des cadres recherchés, la destruction de nombreux sanctuaires ennemis et la récupération d’importante quantité de matériels de guerre et d’équipements roulants. Au cours de ces combats, les FAMa ont perdu une quinzaine d’hommes et enregistré des dizaines de blessés. Ces opérations se déroulent dans plusieurs localités sur les théâtres centre, est et sud notamment à Ansongo, Téssalit, Aguel-hoc, Ké-Macina, Ménaka, Diré, Dialassagou, Inababane, Infokaritane, Akabar, Tabankorte, Tanabougou, Mourdhia…

Ce bilan a été dressé, hier, par le patron de la Direction de l’Information et des Relations publiques des armées (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé. C’était au cours de la traditionnelle conférence de presse qu’il animait dans les locaux de son service. Dans son exposé liminaire, le chef de la Dirpa a fait un large tour d’horizon de la situation sécuritaire sur les théâtres d’opérations en mai dernier. L’officier supérieur a aussi fait le résumé des activités exercées au niveau du département en charge de la Défense et dans les états-majors.

Selon le conférencier, ce regain d’attaques et de poses d’EEI par rapport au mois d’avril s’explique par la nouvelle posture de nos unités basées sur l’offensive à travers la destruction des bases ennemies et l’élimination de leurs sanctuaires sur l’ensemble du territoire. Cette pression a poussé de nombreux combattants, souvent des chefs terroristes à faire reddition à l’Armée nationale. Parmi ces terroristes, figure Abou Zandal, un élément de l’EIGS, qui s’est rendu à nos unités de Tassiga, situées à 43km d’Ansongo, le 13 mai dernier.

Sur le plan régional, le colonel-major Souleymane Dembélé a indiqué que les forces de défense et de sécurité des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont au Niger du 20 mai au 5 juin prochain dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Cette mission vise à affûter leurs armes et contient toute menace visant à porter atteinte à l’intégrité du territoire AES. à cet effet, ajoutera-t-il «un exercice de manœuvre tactique nommé Tarha Nakal qui signifie l’amour de la patrie en tamasheq est en train d’être mis en œuvre», a expliqué le chef de la Dirpa. Avant de souligner que le Mali est représenté à cette rencontre par les éléments du 33è Régiment des commandos parachutistes.

Répondant aux questions de certains confrères sur la polémique autour des opérations FAMa à la frontière mauritanienne, le chef de la Dirpa a rassuré qu’il y a aujourd’hui une véritable accalmie par rapport au mois d’avril. Le colonel-major Souleymane Dembélé a invité la presse à plus de professionnalisme et de patriotisme en inévitable de partager les informations tendancieuses, les intox et la propagande contre notre outil de défense.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :