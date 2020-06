Manifestation du 5 juin : le pari de la sécurisation réussi par le ministre de la Sécurité, le Général Salif Traoré, et ses hommes

La manifestation du vendredi 5 juin au monument de l’indépendance s’est déroulée sans encombre. Cela grâce au professionnalisme des forces de sécurité déployées sur le terrain pour empêcher tout débordement.

Tout est bien qui finit bien. La manifestation du vendredi 5 juin organisée par la Coordination des mouvements et soutiens à l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) et Espoir Mali Koura (EMP), s’est déroulée sans incident majeur.

Les forces de sécurité déployées en grand nombre sur le site et aux alentours, par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Salif Traoré, pour empêcher tout débordement, ont été à la hauteur de leur mission. Malgré la pression, les forces de l’ordre ont tenu la baraque en encadrant la manifestation avec professionnalisme.

Les forces de l’ordre et les manifestants ont même sympathisé, peut-on dire. C’est ainsi qu’on pouvait voir des gendarmes distribuer leurs propres sachets d’eau aux manifestants qui, bras en l’air, réclamaient de l’eau. Les policiers bien que présents ont agi avec discrétion en faisant preuve de beaucoup de pédagogie. Ils n’ont jamais perdu leur sang-froid du début à la fin de la manifestation. Ce qui a contribué à la mise en place d’un climat de confiance entre flics et manifestants.

07 personnes évacuées à l’hôpital Gabriel Touré par les éléments de la Protection civile

Des images saisissantes qui contrastent avec celles qui se passent actuellement dans le monde où des milliers de personnes descendent tous les jours dans les rues des différents pays pour dénoncer la violence policière et le racisme. Cela, en mémoire de l’Afro-américain, Georges Floyd, assassiné le 25 mai par des policiers blancs. Elles tranchent également avec celles que la population a des éléments de la police nationale, accusés naguère pendant la période du couvre-feu, de faire violence sur les paisibles citoyens.

Cette période est un mauvais souvenir. « Ce sont nos frères et ils sont venus pour nous sécuriser », lance un manifestant qui ajoute que la présence des policiers est nécessaire pour la sécurisation de la manifestation. Visiblement contents du comportement des flics et ayant de la compassion pour eux, des manifestants ont payé de leur poche du jus de fruits pour les flics arrêtés sous une chaleur suffocante. Un acte salué et apprécié par les bénéficiaires. Il faut dire qu’ils ont été déployés des heures avant le début de la manifestation.

La protection civile avait déployé une grosse équipe composée d’une trentaine d’éléments et de 06 véhicules. Les soldats du feu ont évacué à l’hôpital Gabriel Touré 07 personnes qui avaient eu des malaises. Des atteintes dues à la fatigue, à la soif et au manque d’oxygène, selon le médecin Colonel Naman Kéïta, sous-directeur des opérations de secours et d’assistance à la direction générale de la protection civile.

« Ce sont des petits bobos, ils doivent tous normalement rentrer à la quelques heures après leur évacuation », a-t-il assuré. Les autres forces de l’ordre déployées sur le lieu ne sont pas restées en marge.

Pourtant, les mauvaises langues avaient prédit le chaos. Toute chose qui n’a pas eu lieu. Cela grâce au professionnalisme des forces de sécurité mais aussi au sens élevé des manifestants qui sont venus manifester les mains nues.

Abdrahamane SISSOKO

