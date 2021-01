A peine rentré d’une série de visites l’ayant conduit au Niger, au Ghana et en Guinée, du 6 au 8 janvier derniers, le Colonel Assimi s’est rendu ce samedi 9 janvier 2021 dans les zones de rayonnement de l’opération “Eclipse” pour constater de visu la mise en place du dispositif sur le terrain. Accompagné par l’Ambassadeur de France au Mali, le Colonel Goïta a été reçu au Poste de Commandement Tactique de l’opération “Eclipse” où les deux personnalités se sont imprégnées du bon déroulement des opérations en cours dans le Nord et plus singulièrement dans la zone des trois frontières. L’Éclipse, pour rappel, est une grande opération interarmées et interalliée de lutte contre le terrorisme qui, a seulement une semaine de son lancement, engrange des résultats très encourageants. Pas moins d’une soixantaine de terroristes neutralisés et des renseignements déterminants obtenus sur l’ennemi. Il s’agira à terme de détruire tous les lieux servant de refuges aux terroristes afin de permettre la réimplantation de l’administration et des services sociaux de base dans le Gourma. Tout en marquant sa grande satisfaction face à un tel partenariat de combat pour vaincre le terrorisme, le Vice-Président de la Transition a rassuré les partenaires français de la force Barkhane de l”accompagnement indéfectible des autorités de la Transition qui demeurent d’ailleurs convaincues qu’aucun pays seul ne sera suffisamment prêt ou outillé pour faire face à l’absorption de la menace terroriste. Il s’est successivement rendu à Gossi et Hombori où opèrent les Famas avec les forces partenaires de Barkhane.

Après Gossi, le Vice-Président s’est rendu sur le site du groupement tactique conjoint Fama-Barkhane à la lisière de la forêt de Serma .dans le secteur de Hombori à 21 km au sud de Boni. Selon le chef du détachement du 33è Régiment de Commandos Parachutistes, une telle collaboration peut bien être concluante comme en témoigne le partenariat de combat Fama-Barkhane au sein de ce groupement conjoint. Les éloges des militaires français en retour à l’endroit de leurs partenaires maliens sont sans équivoque. Pour le bilan de la semaine écoulée, cette force conjointe a engagé le nettoyage de la forêt de Serma en y détruisant un atelier de fabrication d’engins explosifs improvisés, une infirmerie de campagne, en saisissant des nombreuses motos et munitions et en capturant une dizaine de terroristes déjà et remis à la gendarmerie. Il importe cependant de signaler que les groupes armés terroristes changent de plus en plus de tactique en entreposant leurs moyens logistiques dans les villages acquis à leurs causes. D’où l’indispensable collaboration des populations.

