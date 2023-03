Parc aéronautique malien : Le Mali reçoit de nouveaux aéronefs militaires de la Russie et de la Turquie

Bamako a réceptionné jeudi dernier une nouvelle livraison de plusieurs avions de Russie, son allié militaire et politique, et des drones de Turquie.

Le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général Alou Boï Diarra, a dit avoir reçu un lot d’une vingtaine d’avions et d’une douzaine de drones lors d’une cérémonie en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et des ambassadeurs russes et turcs. Il s’agit de cinq avions et quatre drones qui étaient stationnés sur le tarmac de l’aéroport de Bamako ce jeudi 16 mars.

Des livraisons d’équipement militaire russe avaient déjà eu lieu en mars et août 2022, puis en janvier 2023. Lors d’une visite à Bamako en février, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a promis la poursuite du soutien militaire, matérialisé depuis fin 2021 par des livraisons d’armements et l’envoi d’environ 1 400 hommes de la société militaire

Avions d’attaque et drones

La livraison de ce jeudi est composée d’Albatros L-39, appareil de conception tchèque initialement destiné à l’entraînement mais souvent employé comme avion d’attaque, et de drones Bayraktar-TB2 de fabrication turque, pouvant effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance, d’ajustement de tir d’artillerie et de frappes aériennes, a indiqué le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara.

La transition actuelle dirigée par le colonel Goïta revendique d’avoir repris le dessus sur les groupes jihadistes.

Yattara Ibrahim

