Spéciaal 20 janvier 2025, Sécurisation du territoire : Le ciel sous contrôle des FAMa

L’acquisition d’aéronefs de combat, des hélicoptères, des drones et radars par les autorités de la Transition a changé la donne dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays

Notre pays s’est engagé, depuis quelques années, dans un processus de régénération de ses capacités de défense pour assurer sa souveraineté, protéger son intégrité territoriale et préserver son unité. Cette décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense.

Lors de son adresse à l’occasion de la célébration de Nouvel An, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a rappelé que les Forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi, au cours de l’année 2024, de vastes opérations de sécurisation de l’ensemble du territoire notamment dans la Région de Kidal, où des opérations spéciales ont également permis de porter un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tinzawatène.

C’est pourquoi, le Chef de l’État a annoncé que la coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenariats stratégiques, seront poursuivis conformément aux orientations politiques. Ce qui justifie son souhait d’impulser une nouvelle dynamique de transformation et de montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa).

Au cours de l’année écoulée, l’Armée malienne a renforcé son arsenal de guerre avec l’acquisition de drones de types Bayraktar TB2 et AKINCI. Le mardi 26 novembre 2024, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, a mis à la disposition des FAMa, à la base de l’Armée de l’air à Sévaré, des vecteurs aériens AKINCI pour lutter efficacement contre le terrorisme. Cet aéronef est un drone de l’entreprise turque Bayraktar, la même qui construit le TB2.

Mais à la différence de celle-ci, AKINCI a la puissance de deux moteurs turbopropulseurs qui lui permet d’aller à une altitude supérieure à 11 kilomètres. Mais aussi d’aller à une vitesse de 400 km par heure. L’appareil turc a également une autonomie qui peut aller jusqu’à 24 heures, mais est aussi capable de transporter des bombes de 1.500 kilos. Parmi celles-ci, il y a des bombes qui permettent de tirer avec une très grande précision. Le drone AKINCI est équipé d’appareils de vision, appelés les boules optroniques, qui permettent de voir de jour comme de nuit et peuvent couvrir tout le territoire national.

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE- Dans une interview accordée à la presse, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a soutenu que grâce aux nombreuses acquisitions, toutes sophistiquées les unes plus que les autres, l’Armée malienne a franchi des paliers inattendus consolidant ainsi sa place dans le groupe des armées modernes.

«Aujourd’hui, avec ces nouveaux appareils acquis sur budget national, nous franchissons un nouveau cap, toujours plus déterminés à ramener la paix dans notre pays. Nous œuvrons à étendre le maillage territorial, à trouver et neutraliser d’éventuelles menaces à n’importe quel point du territoire national», a indiqué le Général de corps d’armée Sadio Camara. Il a encouragé les équipages et le personnel exploitant de ces appareils à en faire bon usage et à les maintenir dans les meilleures conditions. Mais aussi de donner au peuple malien les résultats qu’il attend de ces appareils.

Le 4 janvier 2024, le Chef suprême des Armées, le Général d’armée Assimi Goïta a remis au pavillon présidentiel de l’aéroport international Président Modibo Kéita Sénou, des drones de type Bayraktar TB2 au chef d’état-major de l’Armée de l’air, le Général Alou Boï Diarra. Ces équipements sont reconnus pour leur capacité opérationnelle au combat et pour le renseignement. Selon le ministre de la Défense et des Anciens combattants, les FAMa ont été dotées d’équipements les plus sophistiqués, des armements et équipements individuels, de véhicules de combat terrestre, de radars de surveillance de l’espace aérien, d’avions de chasse, d’hélicoptères de combat et de manœuvre, de drones de reconnaissance et d’attaque. Selon le Général de corps d’armée Sadio Camara, les systèmes d’armes puissants et ultramodernes, mis à la disposition de nos forces, obéissent à des règles d’engagement strictes. Et les FAMa savent faire preuve de retenue malgré leur supériorité. «Cette éthique issue de nos valeurs ancestrales constitue la différence majeure entre nos forces professionnelles et les hordes de criminels, sans foi ni loi, que nous combattons», a rappelé le ministre Sadio Camara.

Avec ces appareils de dernière génération, le Mali franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités militaires pour lutter contre les Groupes armés terroristes (GAT) et sécuriser davantage son territoire. Ces drones participent non seulement à l’amélioration de la force de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement de nos hommes en treillis. Ceux-ci viennent s’ajouter à d’autres déjà reçus, notamment des équipements de transport et de combat. Ce n’est pas tout. Les autorités entendent acquérir de nouveaux matériels encore plus sophistiqués pour faire taire définitivement le terrorisme sur le territoire national et dans l’espace de la Confédération des États du Sahel.

Souleymane SIDIBE

