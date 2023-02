Théâtre-Centre de l’Opération «Maliko» : Le commandement change de main

Le Poste de commandement inter-armées Théâtre-Centre de l’Opération «Maliko» qui couvre les Régions de Ségou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Tombouctou et Taoudénit, a désormais un nouveau commandant, le colonel-major Toumani Koné qui succède au colonel Mamadou Massaoulé Samaké. La cérémonie de passation a eu lieu le mardi 31 janvier au Camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo de Sévaré.

C’était en présence du chef d’état-major général des Armées adjoint, le général de brigade Ousmane Wellé, des autorités administratives et politiques ainsi que des notabilités de la Région de Mopti.

La revue des troupes, les discours, la remise des lettres de félicitations à huit officiers et sous-officiers pour service rendu, la passation de témoin et le défilé militaire ont été les temps forts de cette cérémonie.

Dans son intervention, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a présenté le bilan des opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa) dans le cadre de l’Opération «Maliko» sous son commandement.

On y retient la neutralisation de plusieurs terroristes, dont des leaders et l’interpellation de nombreux complices et suspects. Sans compter la destruction des bases logistiques. «Les succès réalisés et l’engagement des hommes sur le terrain ont fait que la peur a changé de camp», a indiqué l’officier supérieur.

Quant au commandant entrant, il a salué son prédécesseur, l’état-major de la 6è région militaire, les différents secteurs et l’ensemble des troupes engagées sur le terrain pour le travail abattu qui a permis de tenir le flambeau. Le colonel-major Toumani Koné a fait savoir que la contribution des populations est d’un apport essentiel dans l’atteinte des objectifs.

Il les a exhortées au renouvellement de confiance aux FAMa pour les aider dans l’exaltante mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. «Cet accompagnement ajouté aux acquis et aux nouvelles directives données par le chef d’état-major général des Armées permettront un coup d’accélérateur pour débarrasser notre pays des obscurantistes», a-t-il dit.

Au nom du président de la Transition, chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Ousmane Wellé a investi le colonel-major Toumani Koné comme commandement inter-armées Théâtre-Centre de l’Opération «Maliko», «je demande à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité, au nom du commandement militaire, de lui obéir en tout ce qui leur commandera pour l’intérêt du service, l’exécution du règlement militaire, l’observation des lois des armes du Mali», a déclaré le chef d’état-major général adjoint des Armées.

Selon l’officier général, cette passation de commandement s’inscrit dans le cadre de la continuité des actions dynamiques entreprises par les FAMa depuis plus d’un an avec le changement de posture défensive en posture offensive.

Dramane COULIBALY

Amap-Mopti

