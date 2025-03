Les informations relayées par les réseaux sociaux par les agents infiltrés des terroristes, de leurs alliés et des sponsors locaux ne tentent personne et nul ne se laisse tenter.

Ces informations sont consécutives à plusieurs autres allégations infondées qui tendent à inonder le Web qui n’est pas net par endroit pour filtrer bien des informations erronées.

Un communique de l’État-Major Général des Armées informe l’opinion que des allégations .relatives à l’assassinat de 24 passagers civils, y compris des femmes et des enfants à bord de véhicules, sont portées contre les FAMa dans une zone vague non définie au Nord de GAO, le 17 Février 2025.

Dans la zone du centre et plusieurs autres secteurs, des attaques sporadiques se perpétuent même jusqu’à ce premier jour du mois béni de Ramadan, 1er mars 2025, notamment à Timissa, cercle de Tominian en région de Ségou, où des tirs ont été entendus par les habitants, qui parlent d’affrontements entre communautés opposées. Ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant un éclairage de la Dirpa, seule habilitée à livrer les informations sur le front de la lutte contre le radicalisme et les radicalisés parmi les groupes armés terroristes. En juillet 2023, cette localité avait enregistré une attaque de masse perpétrée par les radicalisés groupes terroristes contre les populations civiles, plus précisément dans le village de Djankoin, cercle de Tominian (centre du Mali), avec au moins dix civils tués et trois blessés au bilan.

À cet égard, le communiqué de la Dirpa indique que : “conformément à la réglementation en vigueur, l’État-Major Général des Armées ouvre une enquête à l’instar de celle déjà en cours suite aux allégations mensongères portées contre les Fama relatives à l’assassinat de 07 civils à bord d’un véhicule Hilux dans le secteur de Doma, cercle de Niono, le 02 janvier 2025″. Pour être on ne peut plus clair, l’État-Major Général des Armées rappelle que les Fama restent des forces professionnelles légitimées par les forts liens ARMÉE-NATION.

Sur un autre registre, le Gouverneur de la Région de Ménaka, dans un communiqué appelle les enseignants contractuelles en abandon de poste de l’Académie d’Enseignement de Ménaka à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rejoindre impérativement leur poste d’affectation au plus tard le lundi 03 mars 2025 à 07 heures 30 minutes précises.

Dans ce sens, le Gouverneur de la Région de Ménaka rappelle que, passé ce délai de rigueur, les intéressés s’exposeront à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

En définitive, comme ATT en appelait d’éviter l’amalgame en mai 2006, le Chef d’État-Major Général des Armées, Général de Division Oumar Diarra appelle les populations à la vigilance contre les campagnes et complots de désinformation et d’intoxication contre la sécurité de notre pays

KLM

