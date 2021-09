Yamoussa Camara nommé SP-CSN : Un officier d’expérience à la tête d’une structure stratégique !

C’est à juste titre que le général de division Yamoussa Camara a été nommé Secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale (SP- CSN). Cet officier supérieur de l’armée qui a laissé ses traces par le travail bien fait là où il aura servi à l’intérieur du pays, saura insuffler un sang neuf à cette structure qui englobe les compétences de treize(13) structures. Il s’agit entre autres : des ministères de la Sécurité, de la Défense, de l’Economie et des Finances, de la justice, des Affaires étrangères et celui de l’Administration territoriale.

C’est dans la logique de la concrétisation de « l’initiative Obama » en matière de réforme de la gouvernance de la sécurité que le CSN a été créé par l’ordonnance n°2019- 007/P-RM du 8 mars 2019 par la Cour suprême, sous l’autorité du Président de la République. « Il est chargé d’assurer la prospection en matière de défense et de sécurité ainsi que d’anticiper et coordonner la gestion de toute sorte de crise (sanitaire, sécuritaire, catastrophes naturelles…) au niveau national », nous a expliqué le général de division Yamoussa Camara, nommé au conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2021 au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Selon le Général Camara, le CNS a pour missions, entre autres, de veiller à l’élaboration de la politique de défense et de sécurité nationale ; assurer la veille stratégique afin d’identifier les menaces à la sécurité nationale ; veiller à l’adaptation permanente de l’outil de défense à l’évolution de l’environnement national, régional et international y compris à travers les lois de programmation militaire et de la sécurité ; veiller à l’élaboration de la stratégie militaire et de la stratégie de sécurité intérieure ; veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la simulation, à intervalle de temps régulier, des plans stratégiques de défense et de sécurité ; donner son avis sur les plans généraux de résolution des crises et des catastrophes nationales ; assurer la coordination politique et stratégique des efforts de sortie de crise.

Ce porteur d’uniforme valable, courageux, patriote, intègre, assidu et gros travailleur travaille d’arrachepied sur l’élaboration d’un schéma directeur de la politique nationale de sécurité. « Cette nouvelle structure est un modèle anglo-saxonne qui a pour objectif principal d’anticiper toute sorte de crise. Nous sommes dans la phase d’élaboration des textes de la mise en place d’une politique nationale de sécurité », souligne le général Camara. Avant de conclure : «Nous allons mettre sur pieds un véritable outil de veille et d’anticipation de crises, des risques tout en assurant la fusion des renseignements au niveau national. ».

En tout cas, le nouveau SP-CSN, connu pour son sérieux et sa bravoure dispose d’une grande connaissance approfondie et d’une compétence confirmée en matière de sécurité nationale, saura manager avec brio le CSN. Le général Yamoussa Camara jouit d’une réputation irréprochable tant sur le plan professionnel que social. C’est pourquoi sa nomination a été accueillie avec soulagement dans l’opinion nationale, car, même ceux qui ne le portent pas dans leur cœur reconnaissent ses qualités.

A.Touré

