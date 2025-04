2025, année de la culture : Des échanges très instructifs entre Abdoulaye Konaté et des étudiants au CAMM-BFK

«La création artistique et la société» ! C’était le thème de la conférence du parrain du mois d’avril de l’année de la culture au Mali. Une initiative du président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta. Organisée par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, La conférence a eu lieu le 15 avril 2025 au Conservatoire des arts et métiers Multimédia «Balla Fasséké Kouyaté» de Bamako (CAMM-BFK).

Cette rencontre a été une opportunité pour l’auditoire et surtout pour les étudiants des deux établissements (CAMM-BFK et l’Institut national des arts/INA de Bamako) de formation artistique d’échanger avec le célèbre peintre Abdoulaye Konaté, considéré comme l’un des plus grands plasticiens d’Afrique, voire du monde autour de la création artistique, mais aussi le rôle de l’art dans notre société. Le conférencier a partagé son expérience à travers son parcours d’artiste. Une projection de reportages sur l’artiste a aussi permis aux étudiants de mieux découvrir son univers artistique. Les responsables et enseignants desdits établissements ainsi que les étudiants ont salué cette initiative qui vient renforcer leur formation en tant qu’apprenants dans les métiers d’art.

Cette conférence a enregistré la présence de nombreuses personnalités du monde de la culture, notamment l’artiste, comédienne et cinéaste Dr. Fatoumata Coulibaly «FC».

