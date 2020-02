En marge de l’Edition 2020 de Ségou ’Art-Festival sur le Niger, Arterial Network en partenariat avec les responsables du Réseau Kya et le réseau des organisations culturelles du Mali ont tenu une rencontre régionale au tour de la redynamisation du réseau continental Arterial Netxork en Afrique de l’Ouest ce vendredi 07 février 2020 à ségou (Ikam).

Plus d’une vingtaine de participants ont pu à cette rencontre panafricaine de la culture africaine à Ségou, ville historique et culturelle qui consistait à faire un brainstorming pour recenser les contraintes, défis et perspectives de chaque membre. Suivis des échanges au tour des points soulignés afin de proposer des solutions communes et adaptées qui aboutiront à une feuille de route.

Arterial Network est un réseau dynamique composé d’ONG, d’institutions, d’entreprises du domaine de l’économie créative, de festivals, ainsi que d’artistes individuels et d’acteurs et actrices du secteur culturel africain. Il a été fondé en 2007, dans le cadre de la conférence ‘’Revitalising Africa’s Cultural Assets’’, sur l’île de Gorée, au Sénégal.

A entendre son Vice-Président Limam Kane Monza, la visée d’Arterial Network, c’est le développement d’un secteur créatif africain vivant, dynamique et durable, améliorant les conditions de vie et de travail des créateurs artistiques sur le continent africain et rehaussant la qualité de la pratique artistique. Par conséquence, des processus doivent être suscités, dans le cadre de la dimension culturelle du développement, contribuant à l’instauration des droits de l’homme, à la démocratisation, et à la suppression de la pauvreté sur le continent africain.

Selon Pierre Claver Mabiala Président d’ARTERIAL Network, les branches nationales sont au centre de la plate-forme de par leur ancrage dans la société civile, parce que c’est en son sein que les changements souhaités doivent s’effectuer. Elles sont dès lors des instruments cruciaux pour mener à bien les missions de la structure, parmi lesquelles : le changement des conditions de travail et assurer un revenu stable aux artistes. En les invitant tous à pourvoir élaborer une feuille de route pour la redynamisation d’Arterial Network Afrique de l’Ouest.

Très ravi d’accueillir la rencontre à Ségou, le Président Arterial Network -Mali Fouseyni Diakité assurant les uns et autres que son bureau national continuera à s’engager comme auparavant auprès des artistes maliens à travailler ensemble pour qu’ils puissent vivre de leurs arts et sortir de la précarité que certains d’entre eux le vivent.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :