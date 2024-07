Biennale Artistique et Culturelle du Mali. C’est dans ce cadre que le Maire de la ville sainte, monsieur Aboubacrine A Cissé a initiié une rencontre importante, le vendredi 26 juillet 2024, dans la grande salle de conférence de l’hôtel de ville pour informer et demander à toutes les forces vives de la Commune une mobilisation massive et de grande qualité pour ce grand événement si l’on sait que Tombouctou est une cité d’hospitalité et de culture.

Dans son intervention, le Maire de Tombouctou a lancé un vibrant appel à l’ensemble de personnalités présentes à ladite rencontre. L’objectif est de mobiliser tous les citoyens et citoyennes de la ville à sortir massivement le 04 août 2024 date de la cérémonie officielle de passation de témoin entre la commune urbaine de Mopti et celle de Tombouctou à travers la remise historique de la mascotte.

La rencontre a pris fin par une Fatiha pour que ce jour tant attendu soit gravé dans l’esprit et la mémoire collective des Maliens et des maliennes.

Alhousseïny SAKINE

