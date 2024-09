Corbeil-Essonnes : Une plaque dévoilée en mémoire de Toumani Dianka

“A Corbeil-Essonnes, nous ne voulons pas les oublier parce que nous ne voulons pas que cela recommence. C’est pourquoi il était impossible pour nous de cacher, d’effacer ces actes, ces faits, comme si rien ne s’était passé. Il y a un an, toutes et tous, parents, élus, animateurs, éducateurs étions sous le choc de la mort de Toumani”. C’est par ces mots que le maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou, a introduit, le samedi 14 septembre 2024, la cérémonie visant à dévoiler la nouvelle plaque installée à l’angle de l’avenue Darblay et de la rue de Seine.

“Au nom de toutes les personnes ici réunies, je m’y engage. Parce que la fraternité signifie d’être capable de ressentir la souffrance de l’autre. Parce que tout enfant qu’on tue est notre enfant. Parce que toute mère qui pleure sur un défunt est notre mère. Un mort ne console pas d’un mort. Un homicide ne paye pas un homicide. Jamais. Parce que nous n’avons qu’une vie et que cette vie est sacrée. Mes sincères remerciements à Madame et Monsieur Dianka. Je mesure et je salue en notre nom à toutes et tous, ici réunis, le courage et la dignité qui sont les vôtres. Je vous le dis de tout notre cœur, de tout le cœur de Corbeil-Essonnes”, a poursuivi le maire Piriou.

Dembou et Fatoumata Dianka, ont remercié les autorités maliennes à travers les juridictions consulaires. “Le Consul a fait de son mieux et je leur remercie”, a dit très ému le père du défunt, Dembou. Comme pour reprendre cette citation d’Emile Henriot, écrivain : “Les morts vivent tant qu’il y a des vivants pour penser à eux”.

Outre le maire, la cérémonie avec gerbe tour à tour et la pluie, a enregistré la présence du Chargé d’Affaires de l’ambassade du Mali, Bakary Dembélé, du maire adjoint à la jeunesse de la Ville de Grigny-91, Lamine Camara, du député de l’Essonne, Farida Amrani, et les élus Elsa Toure, Assa Doucouré, Michel Nouaille, Fadila Chourfi, Françoise Lopez, Maxime Podolak, Sylvain Renard, Monia Aissa, Hichem Boukoubaa, Clotaire Bouanzi, Pascale Prigent.

« Toute la famille vous remercie pour l’accueil et l’initiative. On se sent très à l’aise, très belle cérémonie dans le respect et la douceur », message d’un ami du défunt arborant un maillot avec son nom derrière.

Hospitalisé dans un état préoccupant après une rixe à Corbeil-Essonnes, l’adolescent de 15 ans, blessé par deux coups de couteau à la jambe et à l’épaule, est décédé jeudi 15 septembre 2023 le soir.

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Corbeil-Essonnes

