Debout afrique de Diatrou Diakité : Le parfait guide de l’émergence économique du Mali et de la renaissance africaine

Debout AFRIQUE ! C’est le titre du nouveau livre de Diatrou Diakité, une éminence grise qui est très engagée dans la quête de la souveraineté économique du Mali et de l’intégration africaine. Un livre dont la parution est opportune puisque l’œuvre comporte presque toutes les stratégies indispensables à l’émergence économique de notre pays et à la renaissance tant souhaitée de l’Afrique.

L’Afrique a aujourd’hui une «opportunité historique» de réaliser sa renaissance «aux yeux d’elle-même et du monde». C’est la thèse développée par le consultant Diatrou Diakité dans un nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions «L’Harmatan-Mali» : Debout AFRIQUE ! Ce raisonnement est fondé sur le fait que l’hégémonie occidentale, qui a unipolarisé le monde depuis la fin de la Guerre froide (consacrée par l’implosion de l’ex URSS) au début des années 90, est sur le déclin.

Selon l’auteur, «l’impérialisme libéral» est aujourd’hui plus que jamais menacée par l’émergence des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Union économique eurasiatique… Ce contexte d’un «monde multipolaire» offre à l’Afrique l’occasion de se défaire de ce statut de continent «divisé, fragilisé, dominé, vassalisé ou marginalisé, systématiquement pillé et aliéné depuis plus de quatre siècles».

Pour Pr. Many Camara, qui a fait la préface de l’oeuvre, «il est incontestable que la renaissance africaine est aujourd’hui une aspiration profonde des peuples africains ; une préoccupation majeure et un front de combat considéré comme crucial par une masse de plus en plus croissante de patriotes, de démocrates et de progressistes anti-impérialistes africains». Cependant, regrette-t-il, «force est de reconnaître que, malheureusement au Mali, c’est l’activisme politique qui l’emporte largement sur la rigueur dans l’analyse des problématiques, l’élaboration de stratégies idoines et la formulation d’actions pertinentes en fonction de la variété des situations concrètes ; trois exigences incontournables pour atteindre, par synergie et convergence, cette finalité commune».

Se réveiller pour ne pas rater le train de la réinvention de l’humanité

Et pour lui, à travers «Debout AFRIQUE», l’objectif de Diatrou Diakité est d’éviter «les inconvénients et les impasses fréquentes de ce type d’engagement pratique panafricaniste en se donnant les moyens de penser rationnellement et réaliser avec efficacité la renaissance africaine». A son avis, le titre du livre au «mode impératif», en évoque à la fois «la nécessité et l’urgence». Pour Many «Debout AFRIQUE» signifie qu’il «incombe au continent de renaître de ses cendres, de se relever pour elle-même et pour le reste du monde en vue de jouer sa partition et de marquer de son empreinte indélébile la nouvelle aventure pour la réinvention de l’humanité».

Dans cette perspective, analyse Pr. Camara, «l’auteur apporte une contribution originale qui tient à l’approche générale, la démarche méthodologique et le modèle d’analyse utilisés pour déployer sa réflexion, éclairer les choix stratégiques ou opérationnels qu’il propose et guider l’action collective». Pour lui, poursuit l’auteur de la préface, «avant de s’investir dans l’action, il faut au préalable avoir une conscience claire de son bien fondé ; identifier et bien comprendre son fondement ou principe directeur, et cerner ses conditions de faisabilité».

Pour tout pays africain, il existe un lien dialectique, objectif et indissoluble entre le processus d’acquisition de son indépendance totale, de sa souveraineté pleine et entière ainsi que son développement économique, social et culturel d’une part et, de l’autre part, la construction d’une Afrique politiquement unifiée dans un «Etat fédéral» et totalement libérée de toutes les formes de domination étrangère, pleinement souveraine et qui joue un rôle éminent sur l’échiquier mondial. C’est ce qui est la thèse de départ de Diatrou selon son camarade de lutte Many Camara.

Le parfait guide pour bâtir et développer le Mali Kura

En tout cas l’auteur, Diatrou Diakité, est convaincu que seule l’unité dans le cadre d’un «Etat fédéral continental» peut permettre à notre continent de se «repositionner et d’imposer son statut de leader du 21e siècle». Et pour Pr. Camara, «le combat pour un Etat fédéral panafricain souverain, puissant et moderne, est le cadre général et le garant nécessaires et indispensables pour la conquête de la souveraineté nationale et le succès de la conduite du processus de développement national»…

Ce livre a été publié au moment opportun, au moment le Mali doit penser à consolider sa «souveraineté retrouvée» ainsi que les acquis de la transition. En effet, cette œuvre bien documentée doit être le parfait livre de chevet des autorités de la transition et surtout de ceux qui doivent prendre le relais. C’est le parfait guide pour parachever l’œuvre gigantesque de la refondation de l’Etat, consolider les fondations du Mali Kura à travers une meilleure planification des chantiers de l’émergence socio-économique.

Cadre supérieur malien diplômé en contrôle de gestion et planification, analyste politique et consultant en études stratégiques, Diatrou Diakité est aussi l’auteur du «Réarmement économique du Mali» en 2005. Il s’agit d’une étude réalisée au compte du Centre national d’études stratégiques. Il a aussi à son actif plusieurs recherches et publications sur les vecteurs de développement que sont les industries minières et énergétiques ainsi que des articles de presse sur la problématique de l’émergence socio-économique du Mali et de l’Afrique !

Moussa Bolly

