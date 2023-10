En prélude a la deuxieme édition du festival artistique, culturel et économique de Kouremale (FACE-K) : Salif Keita annonce les couleurs : « La Guinée et le Mali, un même destin, une même histoire. »

C’est dans cette optique que s’est tenue une conférence de presse sur l’organisation du festival artistique, culturel et économique de Kouremalé (FACE-K).

Le cheval blanc de la musique malienne, le célèbre artiste, chanteur et musicien, Salif Keita était face aux hommes de médias en compagnie des organisateurs du FACE-pour donner des directives et parler du comment le festival artistique, culturel et économique de Kouremalé (FACE-K) se déroulera à l’occasion de la deuxième édition avec en toile de fond, l’objectif, l’idée d’un projet de fédération entre (Mali et la Guinée).

Le festival a pour objectif de promouvoir nos valeurs ancestrales en creusant dans nos cultures pour enlever la substance essentielle dont notre Maaya et notre identité sont fondés et à rappeler que pour cette édition, ledit festival va s’étaler sur trois jours à savoir du 27 au 29 octobre prochain à la frontière entre le Mali et Guinée (Kouremalé).

Selon l’artiste chanteur, Salif Keita, cette deuxième édition sera placée sous le signe de la fédération entre « Le Mali et la Guinée ‘il faut cette fédération’ » a-t-il insisté.

“Le colonialisme est venu blesser notre terre. Nous sommes capables de la soigner; pourquoi on ne la soigne pas ? Des familles ont été divisées en deux, on peut les rassembler. Quand le problème est connu, il faut la solution et c’est la fédération ” a déclaré le chanteur interplanétaire.

Le but de ce festival est la revalorisation de la culture du Mandé qui est notre identité culturelle (Mali et Guinée).

Le festival, c’est aussi un espace de rencontres des cultures. C’est pourquoi le Mali et la Guinée constituent les deux poumons de ce festival et la particularité de cette deuxième édition est l’invitation Burkina Faso comme invité d’honneur.

II faut rappeler que plusieurs activités sont prévues pour cette édition notamment les troupes folkloriques.

La culture africaine est la meilleure du monde, authentique et réelle.

Le Mali et la Guinée, « c’est deux poumons dans le même corps. » disait feu Ahmed Sékou Touré, premier Président de la Guinée (paix à son âme).

NOTRE VOIE

