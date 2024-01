Festival international chant des Linguère : Du Mercredi 14 au Samedi 17 Février 2024 à Bamako (Mali)

Thème principal : « La Culture au service de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale »

Bamako, la capitale du Mali, accueille du mercredi 14 au samedi 17 février 2024, une édition du Festival international Chant des Linguère, initié par Coumba Gawlo, artiste chanteuse sénégalaise, Présidente Directrice Générale de de la structure de communication, d’événementiel et de formation Gawlo Office Média (Go Media) et Présidente de l’association à vocation sociale et humanitaire Lumière pour l’Enfance Coumba-Gawlo (LPE-CG).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du combat qu’elle mène, depuis plusieurs années, pour le respect des droits des femmes et des enfants, en se fondant sur la conviction que la culture en général, la musique en particulier, est le meilleur vecteur de communication.

Ce Festival se tient ainsi alternativement dans plusieurs pays africains, avec la participation de chanteuses africaines, de représentants d’institutions étatiques, d’organisations internationales et nationales, d’Ong, de la société civile, du secteur privé, de femmes, de jeunes, de communicateurs traditionnels, de chefs religieux, coutumiers et traditionnels.

Placée sous le Haut patronage de Son Excellence Colonel Assimi Goita, Chef de l’Etat, Président de la Transition et le Haut Parrainage de Monsieur Choguel Kokalla Maiga, Premier ministre, cette première édition au Mali verra la participation d’une dizaine d’artistes chanteuses africaines, notamment Coumba Gawlo (Sénégal), Safi Diabaté (Mali), Rokia Traoré (Mali), Mary Jo (Côte d’Ivoire), Mounira Mitchala (Tchad), Zeynab Abib (Bénin), Alexandre Seppo (Cameroun), Hawa Boussim (Burkina Faso), Safia Aminami (Niger).

Cet événement sera marqué par une conférence de presse, mercredi 14 février 2024, à 16 heures, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), un forum avec des panels et une exposition, jeudi 15 février 2024, à 09 heures, au CICB, un méga concert populaire gratuit, vendredi 16 février 2024, à 21 heures, à Place de la Berge (Palais de la Culture) et un dîner de gala de remise de trophées pour encourager l’entrepreneuriat et le leadership féminins, samedi 17 février, à 20 heures, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).

A travers ce programme, il s’agit de contribuer à la réflexion, au plaidoyer et à la sensibilisation sur des problématiques relatives au thème principal de cette édition, « La culture au service de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale » et aux sous-thèmes, notamment l’autonomisation des femmes et le dividende démographique, l’entreprenariat et le leadership féminins, la protection des femmes et des enfants, la scolarisation des filles et leur maintien à l’école, le mariage des enfants, l’excision, l’espacement des naissances, la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH Sida, l’employabilité des jeunes.

Contacts :

Tél : 221 78 294 44 88/221 77 254 33 24/221 77 631 93 54/223 77 619 98 06

Email : [email protected]

