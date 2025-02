La 5e édition du festival Senkan s’est tenue dans la capitale de l’or blanc du 21 au 22 janvier 2025. Avec un programme riche en spectacle, danse, conférence, contes, théâtre, slam… Ce festival, depuis 6 ans, est un rendez-vous de l’art de la scène pour la jeunesse de Koutiala.

Deux jours durant, Koutiala a vibré au rythme des pas de danse des jeunes comédiens de l’association Koulé Art de Koutiala, qui se sont rendus en journée dans les rues et marchés afin d’y jouer des spectacles en plein air. Ces jeunes animés d’un désir ardent pour faire rayonner Koutiala à travers la culture.

Pour cette 5e édition, les particularités en termes d’innovation étaient la conférence et les contes. L’autre spécificité c’est de toujours associer les jeunes handicapés sourds muets de l’école des sourds muets de Koutiala afin qu’ils s’expriment eux aussi sur scène de la plus belle des manières en l’occurrence la danse.

Une chorégraphie de haut niveau a permis aux jeunes de faire montre de leur savoir-faire des jeunes de Koutiala. La jeunesse est sortie nombreuse pour accueillir et accompagner cette manifestation culturelle devenue aujourd’hui un des événements les plus attendus de la ville de Koutiala.

Il est de coutume de voir les comédiens jouer dans les salles de spectacles. Mais, il est de plus en plus courant de voir le théâtre s’exporter sur la place publique en l’occurrence le marché. Telle est la particularité du festival Senkan dans la ville de Koutiala.

“J’œuvre pour la culture et tout ce que je sais faire, c’est la promotion de la culture avec mon association, nous essayons de faire de notre mieux pour former, inculquer la culture de l’art de la scène aux jeunes de la ville et ils nous le rendent bien en sortant massivement chaque année. Koutiala compte à ce jour 24 quartiers et nous prenons les quartiers à tour de rôle pour y passer expliquer à nos jeunes les objectifs de notre association pour qu’ensemble nous puissions faire développer notre ville à travers la culture. Si, nous analysons bien les choses, Koutiala est une ville de culture et elle devrait être à un autre niveau aujourd’hui. Nous œuvrons avec notre association Koulé Art pour booster le secteur culturel”, a souligné Ousmane Fofana, promoteur du festival Senkan et président de l’association Koulé Art de Koutiala.

Cette année, le thème du festival portait sur l’environnement. Pour lui, la montée des eaux a été très récente ces derniers mois et ils ont donc voulu traduire cela en message de sensibilisation par le canal de la scène (théâtre, concert live, danse, conte…).

“C’est une problématique très pertinente et importante à laquelle tout le monde se sent concerné. L’idée et le choix de cette thématique est plus pour sensibiliser et faire du ramassage d’ordures, des curages de caniveaux. D’ailleurs, une conférence animée autour du thème devant un parterre de jeunes.

Cette 5e édition a permis de mettre en lumière plus de 50 jeunes de Koutiala artistes dans différentes disciplines artistiques. Des prestations musicales avec les artistes comme Ramata Diarra et Diakaridia Sanogo qui ont joué lors de la cérémonie d’ouverture, beaucoup d’autres jeunes artistes ont déambulé sur scène pendant le concert.

Ce festival étant devenu un véritable tremplin pour la jeunesse de cette localité, le rendez-vous est donc pris pour la 6e édition prévue pour les 19 au 21 décembre 2025 à Koutiala.

Aminata Agaly Yattara

