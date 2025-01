L’Association des acteurs privés de la restauration et de la culture a tenu une conférence de presse le vendredi 25 janvier 2025 pour annoncer la première édition du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (FIGIC/AES). Un événement prévu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 25 au 28 février 2025.

Valoriser le patrimoine culinaire sahélien et renforcer les synergies régionales tout en visant la reconnaissance internationale de la gastronomie de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et en promouvant la paix à travers des traditions culturelles partagées ! Tel est l’objectif visé par les organisateurs du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (FIGIC/ AES). Il s’agit d’un événement inédit dédié à la célébration des richesses culinaires et culturelles des pays de cet espace (Burkina Faso, Mali, Niger). Prévu à Ouagadougou (Burkina Faso), le festival va se dérouler du 25 au 28 février 2025 sous le parrainage de M. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso.

«Gastronomie et traditions : vecteurs de lien social et de développement durable dans l’espace AES» est le thème de cette première édition. Une thématique qui valorise la richesse culinaire et culturelle comme deux éléments déterminants pour créer ou renforcer le lien social et contribuer à un développement inclusif. Elle vise à démontrer comment la culture, singulièrement la gastronomie, peut contribuer à l’unité dans la diversité tout en gardant vivante l’identité collective dans un environnement où la paix sociale est préservée.

«Le FIGIC/AES 2025 n’est pas qu’un rendez-vous gastronomique. Il symbolise notre engagement commun à promouvoir nos traditions culinaires tout en renforçant l’identité culturelle des peuples du Sahel», a déclaré Mme Bayala Olivia, coordinatrice générale du Burkina Faso. Elle a également mis l’accent sur la parenté à plaisanterie, une pratique culturelle ancestrale qui sera au cœur de ce festival pour renforcer la paix et la cohésion sociale. L’événement va proposer au public des activités variées, allant de la compétitions culinaires avec la création du «Menu AES» par des chefs des trois nations, une synthèse de leurs patrimoines gastronomiques, des ateliers de formation pour sensibiliser les professionnels de la restauration aux pratiques écoresponsables et la promotion de l’identité culinaire comme atout touristique.

Il est aussi prévu des expositions, des démonstrations culinaires, des performances artistiques et la célébration de la «parenté à plaisanterie» (sinankunya ou sanankuya) entre ethnies comme les peulhs, mossis, songhaïs, touaregs… Les acteurs visés sont nombreux$ comme, entre autres, les restaurateurs, les hôteliers, les opérateurs culturels, les artisans, les apprenants en arts culinaires…

Sory Diakité

