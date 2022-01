Le Mémorial Modibo KEÏTA a servi de cadre, le jeudi 30 décembre 2021, à la tenue de la cérémonie de remise des prix de la 2ème édition 2021 de l’appel à projets pour le financement des projets de production, de postproduction et de développement de scénarios de films organisée par le Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique (FAIC) sous le thème : « Cinéma et Citoyenneté ». Sur 9 dossiers de candidatures, 7 ont été primés dont celui du réalisateur Souleymane Cissé qui empoche la somme de 4 400 000 FCFA.

Cette cérémonie de remise des prix était placée sous la présidence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, en présence du directeur du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique (FAIC), Dr. Brahima Moussa Koné, des cinéastes et d’autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue, le directeur du FAIC, Dr. Brahima Moussa Koné, a fait savoir qu’il y a eu une nette amélioration de la qualité des productions comparativement à l’année dernière. A sa suite, le représentant des cinéastes a remercié le directeur du FAIC pour cette initiative qui, selon lui, permet aux cinéastes maliens de se familiariser avec le montage des dossiers. Le moment tant attendu de la cérémonie fut la proclamation des résultats par le président du jury, Pr. Fodé Moussa Sidibé. Selon lui, le jury a travaillé sur l’originalité et la créativité du projet, son ancrage dans nos réalités socioculturelles, la technicité proposée et surtout l’universalité du projet. Avant d’ajouter que le jury, composé de 13 membres, a reçu 9 dossiers dont 5 en postproduction, 2 en production et 2 en développement. L’une des recommandations faites par le jury est d’explorer la piste d’une candidature en ligne. En développement, le président du jury indique que la réalisatrice Salimata Tapily empoche la somme de 3 millions de FCFA tandis que la réalisatrice Fatoumata Tioye Coulibaly bénéficie d’un million de FCFA. En production, le réalisateur Souleymane Cissé empoche la somme de 4 400 000 FCFA, tandis que Ousmane Samassékou bénéficie de 4 millions de FCFA. En postproduction, André S Diarra s’empare la somme de 3 200 000 FCFA suivi de Boubacar Gakou qui empoche la somme de 3 millions de FCFA et de Dramane Traoré qui obtient 1 400 000 FCFA. Selon le ministre Andogoly GUINDO, cette remise de prix entre dans le cadre de la mise en œuvre des missions assignées au FAIC, à savoir la professionnalisation de la qualité de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. «Le cinéma peine à trouver son chemin. Le cinéma malien, longtemps considéré comme un référence dans la sous-région ouest-africaine, traverse une crise sans précédent. Réaliser un film relève presque du parcours du combattant. Comme vous l’avez constaté, le Mali, pays de tradition cinématographique avec plusieurs trophées rapportés, n’a présenté aucun film long métrage en compétition lors des deux dernières éditions du FESPACO en 2019 et 2021 », a-t-il dit. Pour le ministre, le FAIC, à travers cette 2ème édition, compte combler ce vide en identifiant les films de bonne qualité pouvant faire l’objet d’accompagnement afin que le Mali occupe son rang de grand pays producteur de films compétitifs. Il a fait savoir que l’objectif est de booster le cinéma malien et de faire de lui un outil compétitif efficace de développement économique. Pour le ministre, cette cérémonie vise à récompenser les plus méritants et encourager les futurs potentiels candidats. Il faut noter que la cérémonie a été agrémentée par la prestation de la troupe du conservatoire Balla Fasséké.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :