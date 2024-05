Littérature : Dr. Choguel Kokala Maïga revient dans les rayons des librairies avec «Le Mali…, ma vie» !

La Maison de la presse de Bamako a abrité le lancement du livre de Dr. Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement samedi dernier, 27 avril 2024. Intitulé «Le Mali, ma vie», cet ouvrage de 304 pages est une autobiographie dans laquelle le chef du gouvernement a détaillé tout son parcours, de l’enfance à la Primature.

«Le Mali…, ma vie» ! Tel est le titre du nouvel ouvrage du chef de gouvernement de la Transition, Dr. Choguel Kokalla Maïga. Lors du lancement de ce livre, le 27 avril 2024 à la Maison de la presse, l’auteur s’est fait représenter par son éditeur Samba Niaré ; Pr. Issiaka Sangaré qui a présenté l’œuvre, M. Oumar Kanouté ancien secrétaire général de l’Union nationale des jeunes du Mali (UNJM) et Abdoulaye Bathily son ami personnel.

Dans cet ouvrage, une autobiographie, le chef du gouvernement retrace les étapes de sa vie : de l’école fondamentale (en 1962) au sommet de l’État malien (en 2021), comme Premier ministre du gouvernement de la transition. Il parle de toutes les grandes étapes de sa vie de 1962 à 2024. Il parle de ses motivations politiques, de ses relations avec les présidents Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Kéita et l’actuel président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.

Dans ce livre, il parle aussi de sa farouche opposition au président Alpha Oumar Konaré. Dans son ouvrage, Choguel s’est aussi particulièrement intéressé au processus politique ayant abouti aux événements tragiques du 26 mars 1991, sous le couvert de l’instauration du multipartisme ; de ses relations avec certains ténors du «Mouvement démocratique», et pose des questions. Le président fondateur du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR) parle des raisons de son entente cordiale avec le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta et ses compagnons d’armes. L’auteur évoque également ses relations avec les responsables du M5-RFP. Tout comme il y développe les raisons de la réussite de la transition et de sa rectification.

«Il ne s’agit pas d’une biographie ou d’une autobiographie, il s’agit de tranches de vie», a expliqué à l’assistance Pr. Issiaka Sangaré, l’un des représentants de l’auteur qui avait pour tâche de présenter l’œuvre. «Les trois vécus sur lesquels s’articule le livre sont en premier lieu une découverte, celle du rôle de la manipulation en politique, cas du Mali. C’est le titre d’un chapitre. Le 2e vécu est constitué entre l’auteur et quatre chefs d’État, trois anciens présidents de la République et l’actuel président de la transition. Le 3e vécu est son propre combat politique qu’il a commencé à Moscou et qu’il continue inlassablement», a-t-il poursuivi.

Cet ouvrage, pour Dr. Choguel Kokalla Maïga, est une manière pour lui de s’exprimer sur sa personnalité. Il en profite pour parler de son parcours professionnel hors norme dans la politique, mais aussi pour faire part de sa compréhension sur l’histoire politique du Mali dont il est l’un principal au fil des régimes que le Mali a connus, de l’indépendance à nos jours. Il y règle naturellement des comptes politiques avec le Mouvement démocratique malien.

«Le Mali, ma vie» est le 4e ouvrage de l’auteur, précédé de «Les rébellions au nord du Mali : des origines à nos jours» (2018) ; «La faillite de l’État malien : les origines, les responsabilités, les pistes de solutions» (2022) ; «Hommage au Général d’armée Moussa Traoré, président de la République du Mali», coécrit avec Dr. Issiaka Amadou Singaré et paru en 2023. Il faut rappeler que Dr Choguel Kokalla Maïga a vu le jour en 1958 à Tabango, un village du cercle d’Ansongo (région de Gao). Il a commencé l’école en 1962, a fini le lycée en 1977 et a terminé à Moscou ses études d’Ingénieur des télécommunications en 1982, puis ses études post-universitaires, couronnées en 1987 par le diplôme de Docteur d’État ès sciences, spécialité télécommunication.

