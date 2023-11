Livre : “Colonel Assimi Goïta, le soldat de la renaissance”

“Colonel Assimi Goïta, le soldat de la renaissance“, vient ainsi grossir le contenu des librairies maliennes. Un livre, le troisième du jeune Moussa Cissé, natif de Diré. Dans ce livre, le jeune peint le colonel Assimi Goïta, l’actuel président de la transition du Mali, en un soldat de la renaissance et nous livre dans ces lignes ses motivations.

Selon l’écrivain, le premier contact entre lui et le colonel Assimi Goïta remonte en 2009 dans le bateau “Général Abdoulaye Soumaré”. “Étudiants et militaires étaient pêle-mêle quittant Gao pour Koulikoro. Ce jour-là, dans le restaurant du bateau, je fus le dernier à me présenter chez le serviteur. Malheureusement les derniers plats étaient réservés aux militaires. Je suis retourné m’asseoir ventre creux. Soudain j’entends une voix qui me dit, tiens, prends mon plat petit frère. Un homme imposant et remarquable, au visage un peu serré et la barbe ne laissant voir que les lèvres. C’était Assimi“, raconte l’écrivain.

“Je me suis jeté sur l’assiette que j’ai dévoré en un laps de temps. Après, nous avons engagé des échanges durant des heures sur le Mali. Depuis ce jour, nous avons gardé des liens et ce tact à forcer mon admiration“, a confié l’écrivain du jour pour ajouter qu’en plus des prouesses politiques du colonel à l’échelle nationale et internationale aujourd’hui, cette rencontre de 2009, ce lien gardé depuis lors, a beaucoup pesé dans sa conviction de s’intéresser à ce personnage, le colonel Assimi Goïta qui dirige la transition politique au Mali.

Ce livre intitulé “Colonel Assimi Goïta, le soldat de la renaissance”, met en exergue le parcours élogieux du président de la transition à la tête du Mali, a expliqué le jeune écrivain. Un livre de 170 pages, structuré en 6 chapitres. Le premier chapitre, porte sur la genèse des évènements du 18 août 2020 au 24 mai 2021. Le deuxième raconte la vie du colonel Assimi, l’homme qui, pour lui, refuse la domination de par sa formation et sa jeunesse entièrement consacrée à la défense de la patrie et surtout son appel à l’éveil de conscience. Dans le chapitre 3, “je décris les grandes réalisations faites par Assimi et dégage la vie de 4 autres colonels avec lesquels il a eu à diriger les affaires de la nation“, a confié M. Cissé.

Vers la fin, aux chapitres 5 et 6, Moussa Cissé, explique qu’il dégage la chronique d’un divorce entre le Mali et la France et parle aussi de la stratégie française au sein des organisations sous régionales pour contrecarrer le Mali pour finir dans le 6ème chapitre par l’héritage de l’effondrement de l’Etat et de la déstabilisation de la zone des 3 frontières. “Je mets en relief le deal entre la France et les Touaregs du MNLA. Je retrace la construction politique territoriale et géographique de l’Azawad, avant de conclure le document“, a fait savoir notre scribe.

Moussa Cissé a écrit plusieurs livres tels que : “Les mirages de l’exil”, publié en 2012, “Mourir au djihad un rêve sans précédent”, en 2014, “La force d’une conviction”, en 2015 aux éditions “Edits livre”. Le jeune est également co-auteur de livre de grammaire de la 7ème, 8ème, 9ème année avec le professeur Lassana Keïta. Le lancement officiel du livre “Colonel Assimi, le soldat de la renaissance” est prévu pour mi-novembre.

Koureichy Cissé

