«Me Mountaga Tall : le phoenix-itineraire d’un homme en avance sur son temps» ! Témoignage unanime de la République sur un leader à cheval sur des valeurs incontestées

Écrit par Mamadou Macalou des éditions «Bonne lecture (EBL), le livre «Me Mountaga Tall: Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps !» a été officiellement lancé samedi dernier (19 avril 2025) au Centre international des conférences de Bamako (CICB). C’était en présence de cette figure emblématique du mouvement démocratique et de presque toutes les composantes socioprofessionnelles (présidence, CNT, barreau, magistrature, classe politique, société civile, légitimités traditionnelles et religieuses, monde universitaire) de notre nation, amis, collaborateurs, militants politiques, sympathisants…) de notre nation avec une salle pleine du début à la fin de la cérémonie. Cette œuvre est un vibrant hommage à l’avocat et homme politique malien. L’homme est plus que celui qui s’est révélé aux Maliens dans les années 90 comme un audacieux combattant de l’ouverture démocratique. Et le livre de Macalou s’est chargé de nous révéler une partie de l’autre face du Mokadem (ou Mokkadem) de la Cité des Balanzans.

Mettre en évidence (si besoin en était encore) «la valeur et le mérite d’un homme qui a profondément marqué l’histoire politique contemporaine du Mali» ! Telle était l’ambition affichée et assumée par le journaliste, écrivain et aujourd’hui éditeur, Mamadou Macalou, à travers son œuvre «Me Mountaga Tall: Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps !». Un ouvrage officiellement lancé samedi dernier (19 avril 2025) au CICB en présence de cette figure emblématique du mouvement démocratique et des personnalités de divers horizons, dont certaines ont été triées sur le volet pour témoigner sur sa vie et son parcours atypiques.

«Homme de conviction doté de multiples talents, Me Mountaga Tall se distingue par sa combativité et son courage. Il attache une grande importance à l’enracinement de la démocratie dans notre pays, malgré les épreuves que celle-ci a traversées… Il a brillamment surmonté presque tous les obstacles qui se dressaient devant lui», a témoigné Mamadou Macalou (dans l’Avant-propos) qui ne cache pas son admiration, voire sa fascination pour l’estimé avocat et leader politique. «Ni les embûches dissimulées sur son chemin, ni les trahisons multiples, ni les diffamations et les calomnies ainsi que les insultes n’ont pu le détourner de sa trajectoire. Il est resté fidèle à lui-même et constant face à l’adversité… Malgré les vicissitudes de la vie politique, Me Mountaga Tall a su transcender les clivages et les antagonismes pour s’élever au sommet de la scène politique malienne», a ajouté l’auteur.

Figure emblématique du Mouvement démocratique, Me Mountaga Tall est l’un des précurseurs de la démocratie au Mali. Jeune avocat avec un cabinet de référence, il n’a pas hésité à «laisser le luxe et le confort de son bureau» pour combattre le régime du Général Moussa Traoré (paix à son âme)… «Il n’a pas embrassé la politique par nécessité économique, financière ou sociale, car il était totalement à l’abri du besoin…», a rappelé l’auteur.

La particularité de l’ouvrage de Mamadou Macalou est qu’il révèle certains aspects méconnus du brillant homme politique constant dans ses convictions politiques et à cheval sur les valeurs socioreligieuses. «Après de longues années au-devant de la scène politique, je n’ai jamais fait l’objet d’accusation, même infondée ou calomnieuse, sur mon intégrité. Jamais, il ne m’a été reproché une indélicatesse matérielle ou financière sur des fonds publics, un mot irrévérencieux même à l’encontre de les adversaires», défendait récemment ce leader visionnaire qui a toujours défendu ses convictions sans jamais sacrifier ses valeurs.

À travers cet écrit, l’auteur (qui est aussi l’éditeur) rend un vibrant hommage à Me Mountaga Tall, brillant avocat et homme politique malien. Pour notre confrère et écrivain, le «combat de cet homme est un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui qui pensent que quand on est à l’abri du besoin, on ne doit pas se mêler de la politique» ou qui se battent «uniquement pour leurs intérêts personnels ou leurs privilèges». Son ouvrage est une invitation à découvrir davantage l’itinéraire d’un homme en avance sur son temps, mais qui est adulé par la République comme une référence politique et morale à suivre !

Moussa Bolly

Mme Maïga Sina Damba, Femme leader:

«Me Tall reste encore l’un des rares hommes politiques crédibles au Mali»

La cérémonie de lancement du livre de Mamadou Macalou sur Me Mountaga Tall a été marquée par le témoignage de Mme Maïga Sina Damba (ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, présidente du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires…) qui a préfacé le livre.

Femme leader, Mme Maïga Sina Damba s’est dite redevable à Me Mountaga Tall qui a forgé son parcours politique, de directrice adjointe de campagne en 2022 au fauteuil de ministre en passant par le poste de cheffe de cabinet du ministère de l’Artisanat et du Tourisme de 2022 à 2007. «Derrière toute cette carrière administrative et politique, qui depuis 30 ans, se cache un grand Homme, humble, discret, courtois, respectueux… Un homme de vision. Il s’agit de Me Mountaga Tall à qui je dois beaucoup, je dois énormément. Il a toujours été là, prêt à m’écouter, à me conseille sur les grands dossiers de la nation. Pendant toutes ces années de parfaite collaboration, Me Tall et moi n’avons eu aucun différend, aucune mésentente, aucun grief… Je peux témoigner que cela est valable pour la plupart des militants du parti», a-t-elle témoigné.

«Nos chemins se sont croisés dans les années 80. À notre première rencontre, nous avons tout de suite sympathisé, nous avons parlé de droits et de projets ; nous avons échangé des livres de droit», s’est rappelée Mme Maïga, aujourd’hui membre du Conseil national de transition (CNT). «Le jeune avocat qui avait milité dans plusieurs organisations estudiantines ne pouvait rester insensible à la situation de son pays où l’armée, arrivée au pouvoir par un coup d’État, n’était toujours pas prête à regagner les casernes», a-t-elle souligné.

Et de poursuivre, «pendant ce temps, un peu partout à travers le monde, singulièrement en Afrique, des mouvements se mettaient en place en revendiquant l’ouverture démocratique et le multipartisme. L’homme du 10 décembre 1956 (date de naissance de Me Tall) ne pouvait rester inactif et regarder les libertés individuelles et collectives, celles de la presse, réduites à leur simple expression, voire disparaître». C’est ainsi que Me Tall, selon Sina Damba, «décida de répondre à l’appel du destin et créa, avec d’autres acteurs de tous âges et de tout bord, une association qui allait combattre ouvertement le régime militaire et dictatorial du Général Moussa Traoré…».

C’est ainsi que le Congrès national d’initiative démocratique (CNID) association puis parti (Faso Yiriwa Ton/CNID-FYT) a été créée «dans la douleur après une lutte acharnée et à visage découvert contre un régime dictatorial et sanguinaire» finalement balayé par une insurrection populaire parachevée par des jeunes officiers réunis au sein du Comité de transition pour le salut du peuple (CTSP) autour du Lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré (paix à son âme).

«Leader charismatique, acteur incontesté de la scène politique malienne, combattant infatigable de la promotion et de la protection des droits humains, Me Tall reste l’un des rares hommes politiques crédibles au Mali. Cette renommée, il la doit à son sérieux, sa droiture, son respect des autres et de soi-même, son attachement viscéral au Mali pour lequel il a consenti tous les sacrifices, sa patience, sa disponibilité, son engagement sincère et sans calcul pour les causes justes», a témoigné Mme Maïga Sina Damba dans la «Préface» de «Me Mountaga Tall: Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps !» Un ouvrage dont le lancement fera date parmi les événements de cette année dédiée à la «Culture» dans notre pays !

Moussa Bolly

Me Mountaga Tall :

Un homme de caractère qui ne lâche rien

Le lancement du livre «Me Mountaga Tall: Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps !» (samedi 19 avril 2025 au CICB) a été marqué par des témoignages d’une dizaine de personnalités présentes à la cérémonie.

«Pour mieux connaître Me Tall, il faut le pratiquer, le côtoyer», a résumé l’ancien ministre Oumar Ibrahim Touré dans son témoignage. Ceux qui se sont succédé au pupitre avant ou après lui, connaissent suffisamment l’homme, l’avocat, le leader politique, le Mokadem (ou Mokkadem), le citoyen… Il s’agit, entre autres, de Moctar Ouane, Makan Moussa Sissoko, l’Imam Ibrahim Kontao (premier vice-président du Haut Conseil Islamique), Ibrahim Ikassa Maïga, Oumar Ibrahim Touré, Mme Sy Kadiatou Sow, Général Yamoussa Camara, Me Alhassane Sangaré (ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats) Me Ousmane Bouba Traoré (bâtonnier de l’Ordre des avocats), Madou Camara (chauffeur de Me Tall pendant 40 ans), Maouloud Ben Kattra, Pr. Babou Niang, Ibrahim Coulibaly dit «IC»…

Chacun d’eux a tenu à apporter son témoignage sur le «parcours atypique» de ce leader «pétri de valeurs», cet «homme de caractère prêt à défendre ses convictions contre vents et marées», «un patriote à cheval sur les intérêts du pays», «un guide et une source d’inspiration qui a toujours répondu à l’appel de la patrie», un «précurseur», «un homme de droit et un homme politique confirmé à tout point de vue», un «juriste averti pointillé», «un adversaire politique persévérant»…

Selon l’ancien bâtonnier Alhassane Sangaré, «Me Tall a décliné le bâtonnat par honnêteté et par fidélité» à celui à qui il aurait dû succéder. Ce qui a conforté l’estime et le respect que ces jeunes confrères ont toujours pour lui. Pour certains intervenants, Me Tall est un «précurseur» responsable, courtois, généreux dans la discrétion… Il est aussi réputé être «un homme de conviction qui ne lâche rien et qui n’oublie rien», «un leader responsable et démocrate qui ne fuit jamais le débat»…

«Je voudrais me concentrer sur quelques grands axes de ma relation personnelle avec Me Mountaga Tall qui est d’abord l’un des miens. Il est le cousin germain de ma mère, donc un oncle pour moi. Cela indique la singularité de la relation que j’ai avec cet homme… C’est aussi mon petit camarade… Il m’a suivi, conseillé, soutenu lorsque j’étais ambassadeur, ministre, puis Premier ministre. Je lui en suis profondément reconnaissant», a témoigné Moctar Ouane, dont c’était l’une des rares apparitions publiques (sinon la première) depuis le coup d’État du 24 mai 2021.

Dans son témoignage, l’ancien PM a souhaité qu’écrire ne soit plus un fait, mais un devoir, surtout pour les intellectuels et les leaders politiques, ne serait-ce que pour partager avec les futures générations leur expérience, leur aventure, leur vécu, leur crainte et leur espoir… «L’importance de l’écriture et du témoignage dans l’histoire politique du pays est très importante… Chacun d’entre nous aura à dire sa part de vérité. J’insiste sur la responsabilité de chaque acteur politique de livrer sa propre version des faits. Le devoir d’écriture nous incombe à tous», a insisté M. Ouane en faisant sans doute allusion au titre du livre du Général Yamoussa Camara. Passionné de littérature, cet intellectuel raffiné et Grand commis de l’État dispose sans conteste de l’une des bibliothèques privées les plus fournies du pays !

Cet homme d’État, humble et discret, a livré un vibrant témoignage sur celui qu’il considère bien plus qu’un simple compagnon de route. En effet, ils ont cheminé ensemble de l’école primaire à nos jours en passant par le lycée Askia Mohamed, l’Université de Dakar (Sénégal)… Ils ont en commun des années de lutte, notamment au sein de l’Association des étudiants et stagiaires maliens de Dakar. C’est donc fort naturellement, et sans complaisance aucune, que Moctar Ouane a témoigné de la loyauté et de l’engagement constant de Me Mountaga Tall qui l’a accompagné durant toutes les étapes de sa carrière. L’adage ne dit-il pas qui se ressemble s’assemble ?

M.B

MAMADOU MACALOU, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR :

Un exemple de courage et de persévérance pour concrétiser ses projets

Juriste diplômé de l’Université de Bamako en 2002, Mamadou Macalou est un passionné de littérature et d’écriture. Cette dernière passion (l’écriture) le pousse vers la communication et surtout vers le journalisme. Après avoir fait ses armes comme stagiaire dans certaines rédactions de la place, il crée en 2009 son journal dans lequel se rejoignent enfin ses deux passions (écriture et lecture) : Bonne Lecture ! Un organe qui se spécialise dans la promotion des métiers du livre conformément aux ambitions de son fondateur.

En effet, après le journal, Macalou initie le «Salon du livre de Ségou» (SALISE) en 2014. Il en est le Commissaire général. Trois ans plus tard (2017), la «Nuit de la lecture» (NULECMA) est lancée par ce jeune intellectuel dynamique et entreprenant. Les «Éditions Bonne lecture» (EBL) ont suivi. Depuis 2018, Mamadou Macalou est le gérant de l’entreprise «Pyramide Business Consulting» (PBC-SARL), une société de conseil et d’aide à la création d’entreprise, à l’investissement, à la création et à l’inventivité.

Inspiré par sa passion littéraire, Mamadou Macalou a plusieurs ouvrages dans sa bibliographie. On peut citer «Oser entreprendre, une alternative à l’emploi des jeunes», «Investir au Mali, 50 idées pour créer son entreprise et la réussir», «Ma vie pour la lecture au Mali, récit d’un passionné du livre», «Au cœur du salon du livre de Ségou» (SALISE), «Le livre comme facteur de développement au Mali», «Comment combattre le chômage des jeunes au Mali, le foisonnement des tracteurs et des usines comme tremplin»… Et aujourd’hui, «Me Mountaga Tall : Le Phœnix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps» qui est son 6ᵉ ouvrage.

Lors de son intervention pour saluer les uns et les autres pour leur présence et leurs témoignages, Me Mountaga Tall a salué le courage et la persévérance de l’auteur, Mamadou Macalou. Il a reconnu qu’au début, il n’a pas été coopératif et a tout fait pour décourager le jeune auteur de poursuivre son projet de lui dédier un ouvrage. Mais, peine perdue puisqu’il est allé au bout de son ambition. «Je dois à l’auteur des excuses parce que l’entreprise n’a pas été facile. J’étais réticent, voire méfiant au début. Mais, il a été persévérant ; il a réussi à écrire un livre qui témoigne d’un parcours avec ses hauts et ses bas», a-t-il confié à la presse.

Dans l’avant-propos de son dernier livre, Macalou rappelle que Me Tall est une source d’inspiration pour la jeunesse malienne, voire africaine. Nous pensons que ce jeune auteur et entrepreneur doit être aussi un exemple pour les jeunes du pays qui rêvent de tout avoir dans la facilité, sans mouiller le maillot. Pour l’avoir connu, nous pouvons dire que c’est un jeune qui a toujours eu une vision nette de son ambition et il n’a jamais baissé les bras avant de concrétiser un projet qui lui tient à cœur. Courageux, perspicace et persévérant, il ne recule jamais devant les obstacles et les défis pour concrétiser ses ambitions ! Ce sont ces valeurs qu’il faut aujourd’hui à la jeunesse malienne pour prendre son destin en main et contribuer à asseoir notre souveraineté politique, économique, culturelle…

M.B

Plutôt Prométhée que Phoenix

Par rapport au titre de l’ouvrage, Me Alhassane Sangaré et le bâtonnier Me Ousmane Bouba Traoré auraient préféré «Prométhée» (connu pour avoir dérobé le feu sacré de l’Olympe pour en faire don aux humains) à «Phoenix». Et cela d’autant plus, ont-ils argumenté, on ne saurait parler de renaissance à propos du brillant avocat et du très engagé leader politique qui est toujours dans le feu de l’action avec une incroyable constance.

Ce qui rejoint aussi la position de l’auteur qui a placé le titre de l’ouvrage dans un contexte de résilience. Ils sont nombreux ses adversaires qui lui reconnaissent cette «extraordinaire capacité de résilience». Il ne s’avoue jamais vaincu et rebondit toujours quand tout le monde pense qu’il ne pourra plus se relever. «La carrière de Me Tall, surtout politique, est un éternel rebondissement», a souligné l’auteur, Mamadou Macalou. Le titre est une manière pour lui de mettre l’accent sur l’extraordinaire capacité de rebondissement de Me Tall que même ses adversaires lui reconnaissent, son aptitude à inverser en sa faveur les situations les plus improbables.

M.B

