Le Mémorial Modibo Kéita a servi de cadre au lancement, à travers une conférence le mardi 26 juillet 2022, de la campagne nationale de promotion des sites touristiques du Mali auprès des résidents-nations.

La cérémonie de lancement du Nouveau concept de l’Agence Promotion Touristique du Mali dénommé ‘’Bamako City Tour’’ ou ‘’duguba lamini yaala’’ a eu lieu le mardi 26 juillet 2022 au Mémorial Modibo Kéita. L’initiative lance ainsi la campagne nationale de promotion des sites touristiques du Mali auprès des résidents-nations. C’était sous la présidence du Secrétaire Général du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Haman Bemba Cissé qui avait à ses côtés, Sidy Kéita, Directeur Général de l’Agence de Promotion Touristique du Mali. On y notait la présence de plusieurs membres du département, des partenaires et invités.

Selon le Secrétaire Général Cissé, le secteur du tourisme occupe une place importante dans la stratégie globale de l’économie malienne et de la refondation du Mali de façon générale. Depuis plus d’une décennie, il subit de plein fouet les effets de la crise multidimensionnelle que vit notre pays. Cette crise est un handicap pour la relance des activités touristiques. C’est pourquoi, nous avons initié ce programme pour que les Maliens eux-mêmes puissent pratiquer le tourisme interne» a-t-il déclaré.

Pour le directeur, Sidy Kéita, ce programme pilote ‘’ Bamako City Tour’’ ou ‘’duguba lamini yaala’’ qui se déroulera du 30 juillet au 27 septembre 2022 a pour objectif d’améliorer la fréquentation des sites et attraits touristiques du Mali, d’accompagner les agences de voyage dans la promotion et la commercialisation de circuits de visite sur les sites et attraits touristiques du Mali, améliorer l’accès à l’information sur les possibilités de visites et de découvertes des sites touristiques, de rendre accessible la visite des sites au malien lambda, de contribuer à la valorisation, à la promotion et à la protection des sites et monuments de nos différentes régions. « Cette opération, première du genre permettra au secteur privé, principalement aux agences de voyage, de s’approprier le concept et de s’investir davantage dans la conception de circuits thématiques de visites touristiques. L’émergence d’offres de circuits permettra de satisfaire une demande latente jusqu’ici restée sans réponse par faute d’absence d’informations sur les offres de visites» a-t-il ajouté. Le public – cible de cette initiative de voyage intégrateur est les familles de nationalité malienne résidant à Bamako ; de nationalité étrangère résidant à Bamako ; les vacanciers venant de l’intérieur et de l’extérieur du Mali ; la clientèle affaires séjournant à Bamako.

Pour cette édition, le nombre de participants s’élève à 80 et les critères de sélection sont les trois meilleurs élèves admis au DEF, session de juin 2022 par académie d’enseignement pour dix jours de visite dans le circuit Bamako-Bougouni-Sikasso-Koutiala-Ségou-Bamako.

Moussa Diarra

