Plein air show de prestige consulting : Du 10 au 12 novembre sur la berge du palais de la culture

Le PDG du Prestige Consulting, Ismaël Ballo dit Ballody et son staff étaient face à la presse le mardi 24 octobre dernier, à leur siège sis à Magnambougou Projet pour parler de leur nouveau projet “Plein Air Show”, qui vise à créer un espace de divertissement pour les Bamakois et les Bamakoises.

Cette conférence de presse était animée par Ismaël Ballo dit Ballody, PDG du Prestige Consulting, Mme Oumou Coulibaly, cheffe du projet, Fodé Condé dit Saoudien, chargé des artistes, et Mme Awa Berthé, membre du staff.

Selon Ballody, Plein Air Show est un espace de divertissement pour les enfants et leurs parents. “C’est un événement du Prestige Consulting dont le but est de créer un espace de divertissement pour les Maliens surtout ceux du Bamako. La première édition est prévue du 10 au 12 octobre prochain sur la berge du Palais de la culture Amadou Hampaté Bah. Au cours de l’événement, il y aura des expositions, des concerts géants, un espace de jeux pour les enfants et des espaces pour la gastronomie. Il est organisé tous les 2 mois et le ticket d’entrée unique est de 1000 F CFA”, a-t-il précisé, avant d’inviter les populations de Bamako à venir se distraire. Il a indiqué qu’en plus de la prestation des artistes, il y aura une compétition entre DJ.

“En plus du divertissement, Plein Air Show est également un espace de rencontre, d’échange et de vente des produits. Il permettra aux familles de s’amuser sans pour autant dépenser beaucoup, car l’entrée est fixée à seulement 1000 F CFA. Durant les trois jours, plusieurs artistes du moment vont faire des prestations au cours d’un concert géant.

Pour la réussite de l’événement, nous allons mettre un accent particulier sur l’aspect sécuritaire. L’espace de l’événement sera sécurisé par les forces de l’ordre et de sécurité notamment la police et la gendarmerie. Déjà, une équipe est en train de travailler avec les responsables de la police”, a-t-il laissé entendre.

Pour mémoire, l’événement est prévu du 10 au 12 octobre prochain sur la berge du Palais de la culture Amadou Hampaté Bah et l’entrée unique est de 1000 F CFA.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :