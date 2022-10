La deuxième édition du Programme Super Nana porté par Womanager vient d’être lancée. Le mardi 18 octobre 2022 en faveur d’une conférence de presse. Son initiatrice Mme Ténin Samaké entourée de son équipe, a présenté le contenu du projet et ses ambitions qui visent à rehausser le talent et la compétence des jeunes filles afin de garantir le leadeship féminin sur le continent.

Après une première réussite avec la première cohorte, Womanager la plateforme de renforcement des compétences de leadership des maliennes, vient de débuter sa deuxième phase de formation des ‘super nana’. Comme expliqué par Mme Ténin Samaké lead de Womanager, le programme Super Nana est la meilleure école de leaderships féminins. Son but est de renforcer les capacités des jeunes filles à travers le coaching et la formation afin qu’elles puissent mettre en place des projets d’utilité communautaire.

Débuté ce jour à Bamako, la vingtaine de filles âgées de 18 à 26 ans sélectionnées viennent de différentes localités (Ségou, Mopti, Koulikoro, Sikasso, Tombouctou et Bamako, réunies dans un camp, elles vont être formées en résidentiel durant 9 mois sur différentes modules portant entre autres sur la politique, le plaidoyer, droits humains, le genre , conception de projet etc. Au terme de la formation chaque participante va exécuter un projet communautaire dans sa localité avec l’accompagnement de la plateforme.

Pour Mme Samaké, ce programme est une réelle opportunité pour ‘débloquer ‘leur leadership et relever en elles leurs super pouvoir. De plus, le programme ambitionne de développer en ces jeunes filles les notions de solidarité qui selon les organisateurs est nécessaire au renforcement du leadership féminin notamment dans notre pays. La plateforme « Womanager » est accompagné dans ce projet par l’ambassade de France au Mali, Urgent Action Fund + Africa FOR Wom’ns Human Rights et Accountability Lab.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

