La CEDEAO pourrait abandonner l’assujettissement de sa monnaie commune à l’euro

“Nous avons constaté que la manière dont le CFA est géré, c’est une monnaie coloniale et néocoloniale, qu’on veut remplacer par une autre monnaie, qui est l’ECO qui avait été décrié par des pays comme le Ghana et le Nigéria suite à la sortie du Président ivoirien Alassane Ouattara, car ces pays ont trouvé cette nouvelle monnaie sera pareille au CFA. Et cela n’est pas souhaité par les Africains, qui souhaitent une monnaie souveraine”, a déclaré Victor Sanou, directeur exécutif du Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES), cité par le site burkinabé Burkina 24.