Mali / Pourparlers CEDEAO-CNSP : Discussions, condescendance et paternalisme ?

Après le coup d’Etat, qui a déposé, le 18 août dernier, le président Ibrahim Boubacar Kéïta, le visage de la junte militaire est définitivement connu et les négociations avec la CEDEAO commencées tambour battant, promettent des escarmouches, malgré la retenue des militaires tombeurs d’IBK. Seul bémol, le langage diverge entre les acteurs de la négociation pour une sortie de crise.

– Maliweb.net – Après la rencontre du 24 août dernier au ministère de la défense, l’on a pu constater que cette rencontre qui était censée faire bouger les lignes a accouché d’une souris. Pour la simple raison que la CEDEAO veut imposer ses idéologies à la junte militaire qui, de son coté, n’est pas prête à accepter cela. Car, si les militaires qui assurent ne pas tenir au pouvoir, se sont inscrits dans la logique d’une transition civile, en promettant la tenue d’élections dans les plus brefs délais.

Pour la CEDEAO, il faut que les militaires laissent le pouvoir aux civils pour cette transition, ce qui n’est pas du tout du goût des nouveaux hommes forts du Mali. Pour eux, l’expérience du coup de force de 2012 est encore vivace dans leur mémoire. Et ils se disent prêts à conduire cette transition pour le bonheur des Maliens. Ainsi l’on assiste à un dialogue de sourd entre les deux camps.

Le médiateur de la CEDEAO, l’ex président du Nigeria Goodluck Jonathan, est sorti le lundi 24 août de la salle, après la rencontre avec le CNSP le visage serré et coléreux. Comme s’il venait de subir un affront de la part des hommes forts du Mali. L’on saura la position finale de la junte demain jeudi après le sommet des Chefs d’Etat de la sous région par visioconférence sur le Mali.

Une chose est sure, les militaires du Comité national pour le Salut du peuple (CNSP), par la voix de son porte-parole au sortir de la rencontre, ont fait savoir que c’est l’intérêt du peuple malien qui les intéresse et non autre chose. Avec cette crise actuelle au Mali, l’on peut imaginer que la CEDEAO en plus de jouer sa crédibilité, veut éviter d’ouvrir la boîte de pandore des changements anticonstitutionnels. Le plus dur sera donc la mise en marche de cette transition, sans que le choc des ambitions et des intérêts partisans n’entrave le retour progressif à l’ordre constitutionnel normal.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

