Vision 2050 de la CEDEAO : Vers un renforcement des relations Etat-citoyens en Afrique de l’Ouest

La Vision 2050 de la Cédéao envisage une région sans frontières, pacifique, prospère et cohésive, fondée sur la bonne gouvernance, où les citoyens ont la capacité d’accéder et d’exploiter les énormes ressources de la région pour le développement durable. Dans ce cadre, l’organisation ouest-africaine réunit du 20 au 24 mars, à Accra, au Ghana, des représentants de la société civile pour présenter le plan stratégique actuel, les jalons, les défis et les modifications pour améliorer les résultats.

Les buts de l’assemblée générale/conférence des boursiers et du Forum des partenaires 2023 à Accra est de fournir une plate-forme aux boursiers ouest-africains pour la consolidation de la paix afin de délibérer sur les défis actuels en matière de paix, de sécurité et de développement de la région et offrir des suggestions constructives sur comment Wanep et d’autres acteurs peuvent contribuer à améliorer la situation et développer des stratégies pour renforcer les relations entre l’Etat et les citoyens de la région de la Cédéao conformément à la Vision 2050 de la Cédéao et à l’objectif stratégique de Wanep.

La vision s’appuie sur les acquis de la mise en œuvre de la Vision 2020 et remédie aux défis et lacunes identifiés au cours de sa mise en œuvre. Wanep était impliquée dans la conception et l’exécution de la Vision 2020, elle a participé aux processus d’examen et a apporté des contributions au document de la Vision 2050. La nouvelle Vision de la Cédéao décrit l’avenir souhaité, la raison d’être et les valeurs de la région ainsi que l’ambition qu’elle nourrit pour ses peuples.

Ainsi, la Vision a conservé l’esprit et la lettre de la Vision 2020 qui a jeté les bases d’une Cédéao des peuples. La Vision qui recoupe celle de Wanep s’énonce comme suit : “Une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable”.

Pour soutenir la mise en œuvre des différents piliers de la Vision 2050, le plan stratégique de Wanep (2021-2025) a été conçu pour appuyer les efforts de la Commission, des Etats membres de la Cédéao et des citoyens de la Communauté. Cette initiative est conforme au partenariat de Wanep avec la Cédéao, initié en 2003 et reconduit jusqu’à aujourd’hui, donnant mandat à Wanep de travailler en étroite collaboration avec la Cédéao dans la conceptualisation et la mise en œuvre d’activités menant à la promotion de l’intégration régionale, du développement, de la paix et de la sécurité dans la région.

Alexis Kalambry

Envoyé spécial

Commentaires via Facebook :