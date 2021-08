Communiqué No..012.  du Barreau Du Mali

Le Barreau du Mali a enregistré avec satisfaction et non sans une grande fierté la levée de toutes les mesures restrictives concernant les Anciens President et Premier Ministre de la Transition.

Le Barreau fidèle à une longue tradition de défense et de sauvegarde des droits de l’Homme et de la démocratie au Mali, sur délibération expresse du Conseil de l Ordre, s’est activement investi, avec humilité et responsabilité , tant aux côtés des personnalités concernées, du Gouvernement que du Comité local de suivi de la Transition (CLST) pour l’atteinte de cet objectif.

Le Barreau réaffirme solennellement que son engagement pour la protection, la défense des droits de l ‘Homme et la démocratie au Mali n’est ni une action isolée ni opportuniste. Il est celui d une constante lutte héroïque aux côtés du peuple malien depuis 1991, d’où sa présence au sein de la Commission Nationale des Droits de l ‘Homme au Mali (CNDH) dont il assure la vice presidence ; de l Association malienne des Droits de l’Homme

(AMDH) dont il est membre fondateur à travers l implication active de bon nombre d’Avocats, militants émérites des droits de l’Homme d’Afrique.

Bamako, le 29 août 2021.

Pour le Conseil de l ‘Ordre des Avocats du Mali

Le Bâtonnier

Moustapha SM Cisse

