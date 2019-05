Les temps ont changé depuis janvier 2013, les héros d’alors sont devenus les indésirables d’aujourd’hui. Malgré le coup d’arrêt porté aux terroristes grâce à l’intervention des forces armées françaises, le climat persistant d’insécurité instauré depuis par les djihadistes remet en question la présence des forces internationales au Mali.

Cependant il faut s’interroger sur les réelles motivations de ceux qui affichent leur désir de voir partir la MINUSMA et Barkhane et si cela est bien dans l’intérêt de la population malienne.

Depuis le début de l’année 2013 et l’intervention de la France pour stopper les djihadistes au Mali, les choses ont bien changé. Alors accueillis en héros libérateurs par un peuple malien reconnaissant qui subissait le joug des groupes terroristes, ces mêmes Français ainsi que la MINUSMA sont aujourd’hui décriés et ne sont, pour une partie de la population, plus les bienvenus. Après leur déroute et sachant pertinemment qu’ils ne font pas le poids, les djihadistes sont passés maîtres dans l’art d’éviter les affrontements directs. Ils préfèrent se déguiser en FAMa, peuls ou autres semant ainsi la confusion. Ils aiment également placer des IED, occasionnant sans distinction des victimes aussi bien au sein des forces internationales que de la population locale. En résulte un climat d’insécurité contre lequel il est bien difficile de lutter malgré toutes les capacités de la MINUSMA et de Barkhane.

Cette situation amène de plus en plus de personnes à remettre en cause la légitimité de la présence des forces internationales au Mali. On commence également à les accuser de tous les maux. La France voudrait piller les ressources maliennes. La MINUSMA est qualifiée de touriste ou accusée d’être une mission colonisatrice qui empêche les FAMa de remplir convenablement leur mission. Pourtant, un désengagement des forces internationales serait catastrophique d’un point de vue sécuritaire. En effet, force est de constater que les forces armées maliennes n’ont malheureusement pas encore la capacité d’assurer seules la sécurité sur tout le territoire.

Qui sont ceux qui demandent le départ de la France et de la MINUSMA ? Qui pourrait reprendre cette mission de sécurisation ? Personne de sensé ne peut juste demander leur départ sachant que cela laisserait le champ libre aux djihadistes. 2013 n’est pas si loin et le spectre de la menace terroriste est toujours présent. Certains font les yeux doux à la Russie, ne sont-ils pas ceux qui n’ont pas obtenus avec la France ce qu’ils convoitaient ? Ne surtout pas oublier que l’homme est ainsi fait qu’il pense à ses intérêts personnels avant de penser à l’intérêt du plus grand nombre…

Les choses n’ont pas évolué comme on l’espérait au Mali. Les terroristes, par vice et par lâcheté, ont réussi à installer un climat d’insécurité que les forces internationales combattent du mieux qu’elles peuvent. Les maliens fatigués, par ce qu’on leur présente comme un échec, s’impatientent et certains y voient l’opportunité d’essayer de pousser Barkhane et la MINUSMA hors du pays.

Pour autant, ceux qui pourraient remplacer les forces actuellement présentes apporteront ils de meilleurs résultats ? Rien n’est moins sûr, si ce n’est peut-être de satisfaire les intérêts personnels de quelques-uns, au détriment des Maliens et du Mali.

Ibrahim Keïta

Page FB : Association des Victimes du Terrorisme au Mali – @HalteTerrorismeMali

Twitter : @ikeitakeita

