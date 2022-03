Souvent, mes amis maliens évoquent fièrement les principes et valeurs traditionnels inscrits dans la charte de Kurukan Fuga (la Charte du Mandé) du XIIIe siècle. Le Kurukan Fuga met en avant le dialogue, la coexistence pacifique et la tolérance comme principes pour l’organisation de la société et la gestion des conflits. Ces valeurs inspirent.

Des siècles ont passé, mais ces valeurs à caractère universel demeurent la référence de nombreux maliens. Forts des valeurs liées au respect du voisin, à la protection des biens d’autrui et à la paix pour tous les peuples, nombreux sont des amis maliens qui n’hésiteront pas à se dresser contre une violation des liens de voisinage. La tradition malienne rejette l’indifférence face aux malheurs des autres. Ces valeurs aideront les générations nouvelles à devenir des véritables acteurs de changement au bénéfice de l’humanité.

Aujourd’hui, nous voyons les courageux Ukrainiens et Ukrainiennes qui luttent, et meurent, pour les mêmes valeurs. Ils se battent pour leur liberté, leur souveraineté, et leur démocratie. Quatre millions de personnes sont devenues des réfugiés et un nombre inconnu de personnes sont mortes, y compris les enfants et les femmes enceintes, les vieux et les handicapés, tués par les bombardements Russes visant leurs maisons, des écoles et des hôpitaux.

L’invasion Russe pourrait avoir des conséquences désastreuses à toutes les parties du monde y compris l’Afrique. La guerre est insensée et a des coûts humains, économiques, politiques et bien d’autres. La Russie a non seulement fortement perturbé la production de blé, de maïs et d’huile de graines en Ukraine, mais aussi les voies d’approvisionnement pour l’exportation. La flambée des prix des produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires, le pétrole et les métaux se fait sentir déjà. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur des centaines de millions de personnes à travers le monde.

D’aucuns tentent de faire valoir que ce qui se passe en Ukraine est un combat entre la Russie et l’OTAN. C’est faux. L’OTAN est une organisation défensive. D’ailleurs, l’écrasante majorité des pays – plus de 140, à travers le monde –ont voté pour la résolution de l’ONU condamnant l’agression russe contre l’Ukraine. Ils ont souligné l’importance de maintenir et renforcer la paix internationale, fondée sur la liberté, l’égalité, la justice, et le respect pour les droits de l’homme. Celles-ci sont les valeurs qui sont traitées dans la charte de Kurukan Fuga.

Devant cette agression Russe contre un pays indépendant et souverain, personne ne peut maintenir la passivité et la négligence. Le malien se souviendra du conte « querelles des margouillats » où le coq, témoin d’une querelle entre deux margouillats et se trouvant incapable de les séparer, demande l’aide au bélier, au bœuf et au cheval. Ceux-ci refusent et choisissent le non-alignement prétextant la futilité de la querelle. La situation dégénère contre toute attente et cette querelle de margouillats finit par embraser la maison. Tous périssent à l’issue de cette querelle qu’ils avaient pourtant la possibilité de juguler dès le départ.

J’espère que les Maliens nous rejoignent dans le soutien mondial pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qui luttent pour leur liberté et pour nos valeurs partagées. Ensemble nous pourrons réaliser une paix durable qui restaure la souveraineté Ukrainienne.

31 mars 2022

