Les 600 logements sociaux de Kati-Sikoro ont des problèmes : aucun comité de gestion n’a pu voir le jour et la place prévue pour la mosquée est déviée par des personnes sans autorisation et sans légitimité.

Mamadou Fofana et Moussa Diallo veulent déplacer le lieu de construction de la mosquée des 600 logements sociaux de Kati, de sa place attribuée par la direction de l’urbanisme du Mali.

Les 600 logements sociaux de Kati-Sikoro sont les habitations que l’Etat malien a attribuées à 600 personnes en 2018, sous l’ère IBK. Les maisons sont situées à Kati, dans la Commune rurale de Kambila et installées sur les terres du village de Wadougou Sikoro, d’où l’appellation logements sociaux de Kati-Sikoro.

Les bénéficiaires pressés d’habiter leurs maisons, ont commencé depuis début 2019, sans la finalisation des travaux par l’entreprise Sifma de Mamadou Coulibaly, à déménager. Les premiers habitants ont mis en place une association pour mener des démarches pour leur raccorder aux réseaux de l’eau et de l’électricité. L’association a travaillé à unir tous les habitants de la cité. Ainsi, à la demande de l’Office malien de l’Habitat qui veut un interlocuteur unique, un comité de gestion consensuel devrait être mis en place. Cependant ce comité n’a jamais vu le jour, car, la commission voulait un financement pour ce faire.

C’est dans l’attente d’avoir un comité de gestion, que Moussa Diallo et Mamadou Fofana ont mené des démarches unilatérales à l’insu de la population pour faire dégager les fidèles musulmans de la cité de leur lieu de prière initial.

Les habitants des 600 logements, ne se reconnaissent pas dans les décisions d’une association provisoirement installée depuis 2019, avec seulement moins de 40 personnes et qui n’arrive même pas à tenir une assemblée générale d’informations. Les habitants ne reconnaissent donc que l’OMH comme interlocuteur direct.

Les habitants des 600 logements demandent aux autorités de la transition de les remettre dans leurs droits à un cadre de vie confortable, selon le plan d’aménagement approuvé par ses structures pour éviter toute zizanie dont le pays n’a pas besoin.

« Si nous nous sommes endettés pour 25 ans, nous voulons nous acquitter dans la santé et la quiétude de vie dans un environnement sain et convivial. Pour ce faire, il faut la mise en place d’un comité de gestion ; l’identification des équipements collectifs : espaces publics, lieux de cultes, de sports, marché, Cescom, école… ».

En plus, les habitants ne veulent aucun diktat de Moussa Diallo et Mamadou Fofana. Les habitants de la cité des 600 logements de Kati-Sikoro demandent au ministre de l’Urbanisme de bien assister l’OMH afin d’éviter l’éclosion de la tension qui couve ici à la cité par le fait de Mamadou Coulibaly de la Sifma et ses acolytes Moussa Diallo et Mamadou Fofana.

Sétigui O. Kanouté

Habitant de la cité 600 logements de Kati Sikoro

