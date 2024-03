Dans une Afrique en perpétuel mouvement et qui entend revendiquer sa place, parmi les autres continents du monde, la question de la place de nos valeurs ancestrales, n’est pas trop prise en compte. En vérité, l’on constate avec satisfaction, la volonté commune partout sur le continent de voir l’Afrique libre et autonome à tous points de vue.

La prise de conscience de la majorité des populations africaines, aide favorablement à la remise en question et même à la mise en cause des cultures qui nous sont venues de l’extérieur. Déjà, au niveau politique, la lutte pour la revendication de l’identité Afrique a pris corps et gagner du terrain. Les africains, à divers s niveau mènent la lutte et cela, sous plusieurs formes. L’Indépendance politique, économique sont les volets les plus traités dans cette lutte d’émancipation.

C’est même un grand pas salutaire. Mais il serait encore davantage mieux, si la dimension de la philosophie africaine du monde, était mise au centre des débats. La perception du cosmos par les africains, devrait tirer l’attention de nous tous, si nous voulons réellement que l’Afrique ait sa vraie identité culturelle et spirituelle.

Il nous revient, en africains, de parvenir à mieux répondre aux questions, parmi lesquelles, la raison de la naissance du vivant est une dimension centrale. Pourquoi donc la vie ? Pourquoi donc la mort ? Quelles sont les dimensions du malheur, du bonheur, du malheur, du succès et de l’échec, de la richesse, de la, pauvreté ? Pourquoi se nourrir ? Et comment se nourrir ? Comment se protéger ? Pourquoi se vêtir et Comment se développer? Sur la définition de la vie, comment l’africain définit-il la naissance ? Et apprécie-il la procréation ? Comment l’africain conçoit la famille et la société humaine ?

Ces questionnements philosophiques et même scientifiques, devraient dominer l’animation de nos luttes pour l’indépendance de l’Afrique. La conception et la définition de Dieu, des Anges et des esprits, par l’africain, devrait avoir une place prépondérante dans nos luttes d’émancipation. Il nous faut susciter toutes ces réflexions, afin que l’africain sache exactement, la vraie source de ses blocages.

La dimension spirituelle devrait aider les africains à davantage explorer le monde métaphysique, la communion avec Dieu. Et les moyens et mécanismes pour l’atteindre. L’Afrique dans sa grande dimension a besoin de s’interroger profondément pour parvenir à toucher l’âme de l’africain. Les grands événements mondiaux qui ont permis l’émergence des récits et l’existence de l’histoire, comme science positive, n’ont malheureusement pas donné de la place à l’africain, en sa qualité du vivant possédant cependant tout, au même titre que les autres.

En général, les documents de la théologie biblique et coranique ne donnent de la place à l’Afrique.

Celle-ci est par conséquent mal présentée et très mal acceptée. C’est pourquoi, les luttes actuellement menées sur le continent, devraient clairement poser la question de la place de nos valeurs ancestrales.

A suivre!

Monoko Toaly

Commentaires via Facebook :